FILMAKTUELL: Nøyaktig 50 år etter at sanglegenden Judy Garlands alt for tidlige død, portretteres og synges hun av Oscar-vinner Renée Zellweger Foto: Evan Agostini / TT NYHETSBYRÅN

Renée Zellweger: - Jeg hadde det ikke bra og tok ikke vare på meg selv

Denne høsten er Renée Zellweger kino-aktuell over store deler av verden som Judy Garland. I et stort intervju forteller den norskættede filmstjernen om depresjonene som fikk henne til å trekke seg helt ut av rampelyset.

Nå nettopp







– Jeg hadde det ikke bra og jeg tok ikke vare på meg selv. Jeg var den siste som var viktig i mitt liv, sier Renée Zellweger (50) i et intervju med New York Magazine.

ZELLWEGER SOM GARLAND: Renée Zellweger slik hun fremstår som Judy Garland i en av høstens store filmer. Foto: David Hindley / Roadside Attractions

Det var tilbake i 2010 filmstjernen møtte veggen, at hun rett og slett bare måtte ha en pause fra alt som handlet om Hollywood, film- og TV-jobber. Hun fikk hjelp av en psykiater.

les også Renée Zellweger skal spille Hollywood-legende

– Han skjønte at jeg tilbrakte 99 prosent av min tid som en offentlig person - og bare en ørliten del av tiden var jeg i mitt virkelig liv. Jeg trengte å ha ikke noe å gjøre hele tiden, jeg trengte å ikke til en hver tid vite hva jeg skulle gjøre de neste to årene. Jeg måtte åpne opp for tilfeldigheter, forteller Zellweger i intervjuet

Om filmen Judy Nøyaktig 50 år etter at sanglegenden Judy Garlands alt for tidlige død, portretteres og synges hun av Oscar-vinner Renée Zellweger i en fantastisk pres. Året er 1968 og Judy forbereder seg til en rekke show i London. Hun sjarmerer musikere, venner, fans og hennes kommende femte mann Mickey, men den indre skrøpeligheten slår sprekker i den pene fasaden. Filmen utspiller seg da sangikonet er kun 46 år gammel og hun har allerede levd et langt, turbulent liv i showbusiness. Filmen JUDY er basert på Peter Quilters skuespill, End of the Rainbow. Norgespremiere 25.10.2019

Hun har norsk mor og sveitsisk far, er vokst opp i USA. Hun kan skilte med en drøyt 25 år lang skuespillerkarriere, og publikum kjenner henne godt fra roller som «Bridget Jones» og Irene i «Jeg, meg og Irene».

– På denne tiden traff jeg ved en tilfeldighet Salma Hayek på en flyplass og hun brukte en metafor som fikk meg til å stoppe opp. «En rose blomstrer ikke hele året, Med mindre den er laget av plastikk». Det betyr jo egentlig at man bare må rundt å late som om du har det bra. Jeg skjønte at jeg bare måtte stoppe og hente meg inn, forteller Zellweger.

les også Renee Zellweger langer ut mot ryktebaserte mediesaker

For henne betydde det at hun måtte ta en pause fra alt, ingen flere filmer, ingen røde løpere eller store intervjuer. Viste hun seg ute en sjelden gang, vakte det oppsikt. Som i 2014. Med et utseende som CNN og andre medier omtalte som nærmest ugjenkjennelig. Da valgte hun i kjølvannet av spekulasjonene å gå ut og avkrefte rykter om både sykdom og plastiske operasjoner.

– Disse seks årene var viktige for meg. Jeg lever et roligere liv nå - og det elsker jeg, sier Renée Zellweger som nå er aktuell i storfilmen «Judy».

Publisert: 04.09.19 kl. 03:16







Mer om