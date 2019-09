SKILSMISSE: Zooey Deschanel og Jacob Pechenik i Los Angeles i mars 2016. Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Zooey Deschanel skilles fra Jacob Pechenik

Hollywood-paret melder at de går hver til sitt, men setter barna først.

Skuespiller Zooey Deschanel og filmprodusent Jacob Pechenik skilles etter fire års ekteskap. Det bekrefter paret i en uttalelse til CNN.

«Etter mye diskusjon og lengre tids overveielse, har vi kommet fram til at vi har det bedre som venner, forretningspartnere og medforeldre enn som livspartnere. Vi vil fortsette å være engasjert i virksomheten vår, våre verdier og framfor alt våre barn. Takk for at dere respekterer privatlivet vårt i denne tiden.»

2014: Filmparet i Los Angeles i august 2014. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Deschanel og Pechenik giftet seg i 2015, rundt tiden hun fødte deres første barn. Paret har også en sønn født i 2017.

Zooey Deschanel er kjent fra TV-serien «New Girl» og filmene «Elf» og «Yes Man».

Sammen har de to bedrifter som dreier seg om mat: Lettuce Grow og The Farm Project.

Pechenik har vært produsent for filmer som «immigrant» og «Solace».

Skuespilleren var tidligere gift med musiker Ben Gibbard.

Publisert: 07.09.19 kl. 11:29







