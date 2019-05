FILMKLAR: Richard Madden er filmaktuelle med «Rocketman», og avviser at han blir Daniel Craigs etterfølger. Foto: Marechal Aurore/ABACA

Richard Madden: Avviser Bond-rykter

CANNES (VG) Skuespilleren som ble ikonisk ved å spille Robb Stark i «Game of Thrones» er en av dem som tippes å bli den neste James Bond.

Skotten Richard Madden er i Cannes i anledning sin nyeste film, «Rocketman», der han spiller Elton Johns bryske manager og tidligere elsker, John Reid.

Han har også vært å se som prins i «Eventyret om Askepott» og som posttraumatisk stress-preget ekssoldat i TV-serien «Bodyguard». I denne nye rollen synger han – filmen er en musikal, langt fra blodbadet i «Game of Thrones».

På pressekonferansen for filmen fredag, spør en journalist fra britiske Telegraph om Madden liker å vedde, og hva han synes om at han for tiden ligger høyt på oddsen for hvilken skuespiller som blir den neste James Bond etter Daniel Craig.

– Det er veldig flatterende å være involvert i det samtaletemaet, men det er bare snakk. Jeg er sikker på at det vil være noen andre neste uke, sier Madden.

Hans motspiller Taron Egerton, som spiller Elton John, bryter ertende ut i en kort a capella-versjon av temamusikken til James Bond, til latter fra salen.

«Rocketman» er filmen om livet til Elton John, fra hans barndom som Reginald Dwight til hans stigende suksess og påfølgende rusmisbruk og lavpunkt i livet. Elton har selv vært involvert, men har angivelig gitt produksjonen frie tøyler.

