IKKE VIST: Mohammed Saleh (til venstre) overlevde Utøya-tragedien og er en av personene vi møter i Carl Javérs «Rekonstruktion Utøya». Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Prisbelønt Utøya-film stoppet på skole

Buskerud videregående skole har satt foten ned for visning av den prisbelønte dokumentarfilmen «Rekonstruksjon Utøya» av svenske Carl Javér blant annet på grunn av ferske trusler mot deres egen skole.

Nå nettopp

Det er Göteborgs-Posten som skriver dette.

– Man får en følelse av at de som kommer med truslene får det som de vil gjennom å stoppe nettopp denne visningen, sier en oppgitt Carl Javér til avisen.

Det siste døgnet har det kommet fem trusler mot norske skoler, deriblant mot Buskerud videregående skole. Skolen informerte i dag om truslene på sin hjemmeside.

Politiet opplyste tidligere på dagen at truslene ikke lenger sees på som reelle.

Tidlig tirsdag formiddag fikk Javén beskjeden om at to visninger av «Rekonstruksjon Utøya», som fra før er vist ved rundt 80 norske skoler og har vunnet en Guldbagge (den svenske Amandaprisen), ved Modum kulturhus i Vikersund var avlyst.

– Dette er kjempetrist, sier Carl Javén til Göteborgs-Posten, men sier han foreløpig har fått for lite info om avlysningen av visningen, og at han ikke vet om det har med innholdet i filmen å gjøre.

Det siste avviser rektor Knut Erik Hovde overfor VG.

– Nei, det har ingen sammenheng med innholdet i filmen. Ved siden av truslene mot norske skoler, opplever vi i lokalmiljøet for tiden en del triste ting som gjør at vi - som lokalmiljø - trenger en pause for å komme til hektene igjen, sier Hovde til VG.

– Knytter dette seg til truslene mot Buskerud videregående skole?

– Det er én bit av det, men det er også andre ting som gjør at vi føler det riktig å utsette visningen til senere på våren. Jeg tror kanskje ikke Carl Javér har fullstendig informasjon om hvordan det er hos oss nå, så akkurat nå må han nesten få mene det han mener, sier Hovde.

Han understreker at avlysningen handler om totalbildet i lokalmiljøet og at filmen vil bli vist på et senere tidspunkt.

I «Rekonstruksjon Utøya»-dokumentaren møter vi Rakel, Mohammed, Jenny og Torje. De overlevde alle den grufulle terrorhandlingen på Utøya. Sammen med tolv andre ungdommer vender de tilbake til 22.juli 2011 og rekonstruerer minnene sine.

Publisert: 14.01.20 kl. 20:10

