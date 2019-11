«JEG VIL HA NULLUTSLIPP TIL JUL»: Julenissen (Anders Baasmo, til venstre), med Miriam Kolstad Strand på fanget, stifter bekjentskap med en ny generasjon kunder i «Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul». Foto: Fantefilm / Nordisk Film

Filmanmeldelse «Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul»: Snekker Andersen slår tilbake!

Snekker Andersen får ferten av noen bygdefolk som har glemt at det er jul. De glemmer det aldri igjen!

Nå nettopp







BARNEFILM

«Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul»

Norge. Tillatt for alle. Regi: Andrea Eckerbom.

Med: Trond Espen Seim, Anders Baasmo, Miriam Kolstad Strand, Aleksander Ottesen-Kaalstad, Christian Skolmen, Marie Blokhus, Jan Gunnar Røise, Marianne Krogness.

24. desember. Det er noe med datoen, tenker Elise (Kolstad Strand). Hun husker bare ikke hva. Det gjør ingen andre i bygda hun bor i heller. De er ikke mange – rundt 10 mennesker, kanskje – og de har én ting til felles: De er glemske. Husker ingen ting.

Mangelen på hukommelse fører til en rekke viderverdigheter. Elises pappa, spilt av Christian Skolmen, driver kolonialforretning, men ingen av kundene husker hva det var de skulle ha. Han står med bare legger bak disken. For han har glemt å ta på seg bukse.

Men verst av alt, altså: Alle i bygda har glemt at det er julaften. Who you gonna call? Snekker Andersen (Trond Espen Seim)!

Å DU HELLIGE JUL!: Aleksander Ottesen-Kaalstad og Miriam Kolstad Strand i «Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul». Foto: Fantefilm / Nordisk Film

«Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul», for å gi filmen dens hele navn, er den sjeldne tingen: En oppfølger som er bedre enn sin forgjenger (2016).

Alf Prøysens korte originalhistorie er blitt forvaltet og utvidet av tre manusforfattere, inspirert av Prøysens «univers», som det heter (som om gamle Alf var Norges svar på Marvel eller DC Comics). Den er, som du skjønner, såre enkel: De som har glemt julen, må minnes på den. Og med det få den beste julaftenen noensinne.

Der forgjengeren, «Snekker Andersen og julenissen», ble for puslete, og kom til kort for den klassiske animasjonskortfilmen fra 1973, er det mer gnist i denne nye.

MENS VI VENTER PÅ SNEKKER ANDERSEN: Maria Blokhus og Miriam Kolstad Strand i «Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul». Foto: Fantefilm / Nordisk Film

Det er mye takket være Kolstad Strands fine innsats i det vi må kalle hovedrollen. Hun ser til og med julete ut, med rødt hår og grønn kåpe. Ja, og så hjelper det veldig at Anders Baasmo, som julenissen, slår seg mer løs denne gangen, og at snekkeren selv, julefanatikeren over alle, fremstår noen hakk mindre salig enn sist.

«Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul» nyter dessuten godt av de nye karakterene: Skolmen, som nevnt, alltid et trivelig bekjentskap, samt Marianne Krogness som ordføreren, Marie Blokhus som tante Maja og Jan Gunnar Røise som postmannen som er forelsket i sistnevnte (forholdet dem to imellom blir gjenstand for en god vits helt til sist).

PER-WILLYS VÅPENDRAGERE: Trond Espen Seim som Snekker Andersen (til venstre) og Anders Baasmo som Julenissen i «Snekker Andersen & Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul». Foto: Fantefilm / Nordisk Film

Følelsen av at filmen er innspilt på et filmsett, trolig i et lavkostland, og ikke i skogen i Norge, er påtagelig (julen er ikke bare velsignet, men også etterlignet), og det må sies at tidskoloritten – overgangen mellom 1950- og 60-tallet, sånn cirka – nok vil snakke tydeligere til dem som har laget filmen enn de som skal se den.

Likevel: Denne kommer til å gå hjem hos de minste barna frem til påske. Og hos Per-Willy Amundsen.

Publisert: 07.11.19 kl. 16:46







Mer om