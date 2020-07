FILMSTJERNE: Sørafrikanske Charlize Theron, her på Bafta i London i februar i år. Foto: Lauren Hurley / EMPICS Entertainment

Charlize Theron byttes ut: – Knuser hjertet mitt litt

Charlize Theron (44) blir erstattet av en yngre kvinne i «Fury Road»-oppfølgeren.

Nå nettopp

Fem år etter at Charlize Theron spilte hovedrollen i «Mad Max: Fury Road», er det klart at hun ikke er aktuell i spin-off-filmen.

Siden handlingen utspiller seg før «Fury Road» tidsmessig, er filmskaper George Miller (75) på utkikk etter en ung Furiosa – en skuespiller i 20-årene. Altså er det ikke mulig for Theron å gjøre reprise i actioneventyret.

Da Miller kunngjorde planene i mai, var det med blandede følelser Theron tok imot nyheten. Den Oscar-belønnede stjernen innrømmer overfor Hollywood Reporter at hun ble veldig skuffet.

– Dette er tungt å svelge. Altså, jeg har full respekt for George, kanskje enda mer nå enn før vi lagde «Fury Road» sammen. Han er en mester, og jeg unner ham alt det beste. Men ja, det knuser hjertet mitt litt, sier Theron.

Hun elsket rollen som Furiosa, det kvinnelige motstykket til Max, og er takknemlig for at hun fikk gi liv til karakteren, som ble en seermagnet sommeren 2015. Filmen var den fjerde i «Mad Max»-universet, og det hadde da gått 36 år etter at den første ble en verdenssensasjon.

– Furiosa vil alltid være en jeg tenker på og minnes med glede. Selvsagt skulle jeg gjerne se at historien fortsatte, men hvis George føler at det er denne retningen han må gå, så stoler jeg på beslutningen, sier filmstjernen.

Hvem som skal spille Furiosa i den kommende filmen, er ennå ikke avklart.

44-åringen sier i intervjuet med Hollywood Reporter at hun mener bransjen er ekstra nådeløs mot kvinner innen actionsjangeren – at det er vanskelig for en kvinne å få en ny sjanse dersom første forsøk ikke lever opp til forventningene.

– Men når menn lager disse filmene og flopper fullstendig, får de prøve deg på nytt, om og om igjen.

Charlize Therons egen dramatiske historie: Så mamma drepe pappa

Theron spilte sin aller første actionrolle i «Æon Flux» i 2005 – en film som fikk svært lunken mottagelse. Det skulle gå hele ti år før hun fikk sjansen på nytt, noe hun selv peker på i intervjuet.

– For kvinner er ikke dette en særlig tilgivende sjanger, sier filmveteranen.

TV-aktuell

Theron blir imidlertid å se i actiondramaet «The Old Guard» på Netflix 10. juli. Der spiller hun rollen som Andy, lederen for en gjeng udødelige krigere som har påvirket verdenshistorien gjennom flere århundrer.

TV-FILM: Charlize Theron og Kiki Layne i en scene fra «The Old Guard». Foto: Aimee Spinks / Netflix

Publisert: 07.07.20 kl. 15:58

