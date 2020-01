SMILTE: Harvey weinstein på vei inn i retten i New York mandag. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Voldtektstiltalte Harvey Weinstein ankom retten med gåstol

Etter mer enn to år i en storm av anklager om trakassering, overgrep og voldtekter starter rettssaken mot filmprodusent Harvey Weinstein (67) i New York.

Den før så berømte filmmogulen er sterkt redusert sammenlignet med hvordan han fremsto før de første anklagene kom på slutten av 2017.

Da Weinstein ankom Supreme Court på Manhattan i New York mandag ettermiddag norsk tid, gikk han krumbøyd og med gåstol. Bildene viser imidlertid en smilende Weinstein på vei inn.

Blant dem som hadde samlet seg utenfor rettsbygningen, var skuespiller Roseanne Arquette (69), en av nærmere 100 kvinner som har beskyldt Weinstein for sexmisbruk.

Hun hadde varslet på forhånd at hun ville være på plass for å støtte anklagerne som skal i vitneboksen. Hun har selv ikke blitt kalt inn som vitne.

– Jeg føler trang til å beskytte dem. Uansett hva som skjer, så vil dette bil svært tøft for alle som har stått frem, sier Arquette ifølge The Guardian.

Flere av anklagerne er også forventet å møte opp. Ifølge amerikanske medier er det ikke ventet at Weinstein selv skal innta vitneboksen mandag.

ANKLAGER: Roseanne Arquette sto utenfor rettsbygningen. Foto: Mark Lennihan / AP

Weinstein, tidligere en av bransjens mektigste menn, står blant annet tiltalt for å ha voldtatt en ikke navngitt kvinne på et hotellrom i New York i mars 2013, og for å ha tvunget en annen kvinne til oralsex i Weinsteins egen leilighet i juli 2006.

Blant vitnene er «Sopranos»-skuespiller Annabella Sciorra (59), som var blant de første som anklaget Weinstein – for en voldtekt tilbake i 1993–94.

Rettssaken er ventet å vare i seks uker. Blir han kjent skyldig, er strafferammen på livsvarig fengsel.

GÅSTOL: Harvey Weinstein er fysisk svekket. Foto: KENA BETANCUR / AFP

Weinstein har konsekvent nektet skyld og hevdet at all sexen var basert på frivillighet. Han har imidlertid beklaget oppførselen, som også har kostet ham ekteskapet og jobben.

Harvey Weinsteins konkursslåtte filmstudio inngikk i oktober i fjor et forlik verdt om lag 230 millioner norske kroner. Kompensasjonen er øremerket de over 30 skuespillerne og tidligere Weinstein-ansatte som har anklaget filmmogulen for ulike former for seksuelle overgrep – fra voldtekt til seksuell trakassering.

Publisert: 06.01.20 kl. 16:32 Oppdatert: 06.01.20 kl. 16:54

