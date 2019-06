MORSK UNG MANN: Nicholas Hoult som J.R.R. Tolkien i «Tolkien». Foto: David Appleby / Twentieth Century Fox

Filmanmeldelse «Tolkien»: Portrett av forfatteren som ung mann

En to timer lang film om en fyr som sitter alene og skriver, ville fort blitt kjedelig. Så «Tolkien» handler om gutten før han ble mann og forfatter.

DRAMA

«Tolkien»

England. 12 år. Regi: Dome Karukosi.

Med: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney, Derek Jacobi.

Når alt kommer til alt kan det tenkes at ingen har hatt like stor innflytelse på vår tids visuelle fortellerkultur som «Ringenes herre»-forfatteren J.R.R. Tolkien (1892-1973).

De «episke» (les: uendelig lange) eventyrene, de nennsomt oppbygde «universene» og språkene, den simple, svart-hvite moralen (snill vs. slem): Er ikke dette historien i og om 80% av underholdningsfilmene som settes opp på kino i 2019, kanskje, og 50% av seriene som går på TV? Vi lever alle i en «fantasy»-verden nå.

Om tendensen vil vedvare? Det ser stygt ut, men vi får håpe den ikke gjør det. Behovet for barne- og ungdomsunderholdning som handler om noe annet enn eventyr om det godes kamp mot det onde, er tiltagende desperat.

EN FEST FOR ØYET: Ingenting er som å se folk skrive bøker på film! Her Nicholas Hoult i «Tolkien». Foto: Twentieth Century Fox

Det var kritikken av den britiske forfatterens arv. Her kommer kritikken av filmen om den britiske forfatteren:

Det å lage film om folk som skriver, eller som arbeider med noe så lite filmatisk som å tenke i sin alminnelighet, er notorisk vanskelig, en dåres syssel.

Folkene bak «Tolkien» – regissør Karukoski og manusforfatterne David Gleeson og Stephen Beresford – har tatt konsekvensen av dette, og i stedet laget en film om J.R.R. Tolkien (Hoult) før han begynte å skrive.

«Tolkien» – filmen – slutter der mange vil tenke at forfatterens liv begynte: Men penn som treffer papir.

Denne anmelder kan ikke nok om Tolkien – filmen innprenter oss at det skal uttales «Tol-kin», ikke «Tol-kain» – til å vite hvor stor plass kjærligheten tok i livet hans.

HINT, HINT: Lily Collins byr J.R.R. Tolkien en ring i «Tolkien». Skjønner du, eller? Foto: Twentieth Century Fox

Denne filmen, som i stor grad dreier seg om forfatterens beilervirksomhet overfor ungdomsforelskelsen Edith Bratt (Collins), ønsker under alle omstendigheter å gi oss inntrykk av at den la beslag på veldig stor plass. Og så jeg som trodde Tolkien var en katolsk tørrpinn, like blottet for sex som eventyrene han skrev!

Det må være lov å si at John Ronald Reuel levde et tragisk liv før han traff Edith. Faren døde i Sør-Afrika mens Tolkien fremdeles var sneip. Moren, som fortalte unggutten eventyr med stor innlevelse, ble nødt til å flytte den lille familien til Birmingham, en by så svart industriell og forurenset at Black Sabbath en dag skulle oppstå der.

Så døde hun også. John og lillebroren ble sendt til et pensjonat for foreldreløse, der han 16 år gammel møtte den like foreldreløse og tre år eldre Edith, som han forelsket seg i. Tolkien var oppvakt og intelligent, og hadde lidenskap for språk. Han fikk anledning til å utdanne seg. Dette innebar dessverre at han måtte forsake Edith.

Han tok dette nederlaget, og de kommende nederlagene i en kronglete akademisk løpebane, med stoisk britisk ro. Det var dessuten er en trøst at han ble akkompagnert av gamle kjente langs veien. Tolkien var nemlig del av et én-for-alle brorskap (hint, hint).

ENDA ET HINT: Krigens redsler, som tolket av J.R.R. Tolkien i «Tolkien». Foto: Twentieth Century Fox

Livet hans, og livene til alle han kjente, ble satt på pause av første verdenskrig. Denne lærte Tolkien om lidelse og helvete på jord (krigens flammer = en flammesprutende drage, hint hint igjen).

Da han kom hjem igjen, ventet Edith på ham. Det samme gjorde en karriere ved Oxford. Men hadde inspirasjonen og lidenskapen overlevd krigstraumene? Vi vet vel strengt tatt svaret.

I det store utland har «Tolkien» allerede irritert på seg ihuga «Ringenes herre»-fanboys. Historien om forfatteren bak bøkene har jo så lite til felles med historiene i bøkene forfatteren skrev!

UNGE ELSKENDE: Nicholas Hoult og Lily Collins i «Tolkien». Foto: Twentieth Century Fox

Det er relativt lite om hobbiter og ringer og drager her, trass i alle de klønete antydningene, og så mye om kjærlighet, oppvekst, forsakelse, skolepugging og stive britiske overlepper. («Tolkien» er i det hele tatt noe av et festmåltid for anglofile). Og den «klissete» romansen tar større plass, og er bedre beskrevet, enn krigen Tolkien kjempet i.

Til det er det bare å si: La dem rase. I valget mellom å lage en film om en gutt på vei til å bli forfatter, med motgang og dydig romantikk, og å lage en film om en voksen mann som gjør lite annet enn å sitte alene på et rom og skrive, har filmskaperne forståelig nok valgt det første.

«Tolkien» er, for å holde oss til eventyrfilmterminologien, en slags «origin story». Om du kan leve med det, er det en noe traust, men severdig liten film.

Publisert: 13.06.19 kl. 19:14