RØD LØPER: John Singleton på Oscar-utdelingen i februar. Foto: ETIENNE LAURENT / EPA

John Singleton i koma etter slag

Den Oscar-nominerte regissøren er nå i koma etter slaget han fikk for en drøy uke siden, og moren har søkt om å få bli hans verge.

John Singleton (51) debuterte som regissør og manusforfatter med «Boyz ’n the Hood» i 1991 og ble Oscar-nominert for begge rollene. Han ble med det den første svarte filmskaper i regikategorien, og den yngste noensinne til å bli nominert der.

Han har også regissert filmer som «Higher Learning: Lære for livet» (1995), «Shaft» (2000) og «2 Fast 2 Furious» (2003). De siste årene har han vært involvert i TV-serien «Snowfall» som serieskaper, manusforfatter, regissør og produsent.

Singletons familie har bekreftet at han fikk et slag 17. april og ble innlagt på sykehus.

Ifølge CNN har regissørens mor Sheila Ward nå søkt om personlig og økonomisk vergemål, det de kaller «conservatorship» i USA, over sønnen. I rettsdokumentene begrunnes søknaden med at Singleton for tiden er innlagt på sykehus, i koma, og hverken er i stand til å ta seg av sine personlige behov eller styre sin egen økonomi.

I dokumentene oppgis det at han var involvert i flere prosjekter og i ferd med å signere en lukrativ avtale da han ble rammet av slag.

Flere av Singletons kolleger og venner i filmindustrien har vist ham støtte og sendt god bedring-ønsker på sosiale medier, blant dem Snoop Dogg, Guillermo del Toro, Nia Long, Ava DuVernay og Mark Whalberg.

Publisert: 26.04.19 kl. 09:06