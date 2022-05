MOTPARTER: Amber Heard og Johnny Depp i rettssalen i Virginia.

Derfor ble rettssaken til Depp og Heard sendt på TV

Johnny Depp (58) ønsket åpen, direktesendt rettssak – og fikk det. Amerikanske juseksperter raser.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I seks intense uker har Johnny Depp (58) og Amber Heard (36) for all verden brettet ut detaljer fra sitt turbulente forhold – begge med mål om å få den andre dømt for bevisst ærekrenkelse.

Nå har juryen trukket seg tilbake, og verden venter på dommen.

Seerne er blitt godt kjent med Depps og Heards advokater. Dommer Penney Azcarate (54) er også blitt en «snakkis» i sosiale medier. Det er hun som har bestemt om advokatene skal få gehør når de har «protestert» på motpartens uttalelser.

Det var også Azcarate som i en høring 25. februar bestemte at den høyprofilerte rettssaken i Fairfax County Courthouse i Virginia ikke bare skulle gå for åpne dører, men også kringkastes ut til alle som ville se.

Sånn er nemlig reglene i Virginia, at man kan søke om det, og det skal ha vært en av grunnen til at Depp ønsket å føre saken nettopp der.

Heard ønsket ikke TV-kamera til stede, og hennes advokat Elaine Bredehoft argumenterte kraftig imot. Bredehoft la vekt på at det allerede var stor medieinteresse knyttet til saken, og at Heard «som offer for seksuell mishandling», allerede hadde fått hard medfart i sosiale medier.

– De vil ta alt som er lite fordelaktig, som et blikk, ut av kontekst. Og det vil bli spilt om og om igjen, sa Bredehoft i februar ifølge Variety.

Hun siktet da til brukere av sosiale medier.

Depps advokat Ben Chew på sin side, mente at Heard allerede hadde «forsøplet» Depps rykte i mediene, og at hun ikke burde få «gjemme seg i en rettssal».

– Johnny Depp tror på åpenhet, sa Chew under høringen.

DOMMER: Penney Azcarate i rettssalen siste dag i forrige uke.

Michele Dauber, professor ved Stanford Law School, kritiserer dommerens beslutning om å kringkaste rettssaken.

– Det er den verste enkeltstående bestemmelsen jeg kan huske i nyere historie når det gjelder en sak knyttet til partnervold og seksuell vold, sier hun til Variety.

– Det har konsekvenser som strekker seg mye lenger enn denne aktuelle rettssaken, mener Dauber.

Også Michelle Simpson Tuegel, advokat for ofre for seksuell vold, frykter at rettssaken vil skremme andre.

– Ikke bare ser de at det blir sendt på TV, men også at vedkommende blir revet sønder og sammen på en hatefull måte, sier hun og legger til:

– Jeg er trist og vemmes over hvordan dette kan føre til en gjengs oppfatning av at folk bør være redde for å gå rettens vei med håp om rettferdighet.

Dommer Azcarate landet altså på å sende alt som skjedde i rettssalen direkte. Kun når advokatene har bedt om å rådslå foran dommerbordet, er lyden blitt kuttet i sendingene.

Azcarate begrunnet sin beslutning med at hun og retten fikk svært mange henvendelser fra medier, og at hun følte et ansvar for at de som ville observere, skulle få mulighet til det. Dommeren skal også ha vært engstelig for at en lukket rett ville føre til et sirkus med pressefolk utenfor rettsbygningen, og at det kunne oppstå uheldige situasjoner.

– Jeg ser ingen god grunn til at saken ikke skal direktesendes, uttalte hun under høringen.

Court TV fikk ha to TV-kameraer til stede gjennom hele rettssaken, og mange medier og TV-kanaler har videreført deres signaler, deriblant Sky news og Law & Crime.

Da Law & Crime sendte Depps andre vitnemål onsdag i forrige uke, var 1,2 millioner seere innom. Det var dobbelt så mange som fikk med seg filmstjernens første vitnemål på samme kanal i april.

Heards advokat hadde rett i sin spådom om at Heard ville få negativ oppmerksomhet i sosiale medier. På TikTok flommer det over med videoer, både ekte og manipulerte. Mens flertallet sympatiserer med Depp, har Heard måttet tåle mye hets knyttet til alt fra uttalelser, mimikk og frisyrer.

Heard vitnet nest siste dag i retten om at hun mener hun er blitt et mobbeoffer for hele verden, og at hun har vært gjennom en «pinlig, smertefull og ydmykende prosess.

– Jeg blir trakassert, ydmyket, truet hver eneste dag. Det er kanskje lett å glemme, men jeg er et menneske, sa Heard, som også sier hun mottar en haug med drapstrusler i sosiale medier.

Åpenheten og innsynet til tross – vitnene i rettssaken har hatt forbud mot oppdatere seg på saken eller diskutere den utenfor rettssalen. Tidlig ble et av Depps vitner forkastet fordi hun hadde sett klipp i sosiale medier.

Selv om Virginia kan tillate direktesendte rettssaler, er det ifølge Variety sjelden at det skjer.

En annen grunn til at Depp ville føre saken i Virginia, var fordi det der skal være enklere å få gjennomslag for saker som omhandler ærekrenkelse. Heard søkte om å få den flyttet til California, uten hell.

Søksmålet fra Depp mot Heard dreier seg om et krav på 450 millioner kroner for bevisst ærekrenkelse. Hun har levert motsøksmål på det dobbelte – også hun med begrunnelse i ærekrenkelse.