AUTOMOBIL-EROTIKK: Agathe Rousselle i «Titane».

Filmanmeldelse «Titane»: Krever sin kvinne

Fest sikkerhetsbeltet.

Av Morten Ståle Nilsen

DRAMA / THRILLER

«Titane»

Frankrike/Belgia. 15 år. Regi: Julia Ducournau

Med: Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier, Mara Cissé

Årets Gullpalme-vinner i Cannes, Julia Ducournaus oppfølger til «Raw» (2016), kommer til pottitlandet med varseltrekant: Gjør deg klar for å få juling.

«Titane», en nøkkelfilm i det som er blitt kalt «New French Extremity» (den nye ekstreme franske filmen), har for lengst fått et ry som det mest smertefulle, forvirrende og omkalfatrende du kan se på kino i 2021.

Det er så man kvier seg for å gå inn i kinoen. Men felles skjebne, felles trøst. Det sitter andre folk der inne i salen, heldigvis, fremmede mennesker som skal gjennom det samme. Klarer de det, klarer jeg det.

KALDT METALL I TINNINGEN: Adèle Guigue som den unge Alexia i «Titane».

Vel hysterisk nå? Litt. Det er fullt mulig å komme seg gjennom «Titane». Noe for hodet er den også. Ingen gjør overskridende som en fransk kvinne i det rette lunet, og Ducournau har full kontroll over alle elementene. Også når man sliter med å dechiffrere hva det er hun ønsker å formidle.

Alexia har hatt et oppheng i motoriserte kjøretøy siden hun var liten. Det startet ikke med ulykken hun ble utsatt for, i en bil kjørt av faren hun hadde et vanskelig forhold til (Bertrand Bonello), og som resulterte i at hun måtte operere inn en metallplate i tinningen. Men det stoppet jammen ikke med den heller.

DYSFUNKSJONELL OG ANTISOSIAL: Agathe Rousselle i «Titane».

Et tjuetalls år senere er den voksne Alexia (Rousselle) en «erotisk» danser som opptrer på harry motorshow. Hun er også drapskvinne. Hun dreper med den store nålen hun har i håret, noen ganger fordi folk kommer nær henne på en måte hun ikke liker, noen ganger av årsaker som synes mer uklare. Hun er dypt dysfunksjonell og grunnleggende antisosial.

Hun leter etter kjærlighet hos kvinner, men det vil seg ikke. En natt låser hun døren til foreldrenes soverom og stikker huset i brann. Alexia er nå på rømmen, og adopterer identiteten til en ung gutt hun tilfeldigvis ser på en «etterlyst»-plakat, og som har vært savnet i mange år. Hun klipper håret, knuser nesen mot en toalettvask og forsøker å skjule brystene og magen med elastisk gasbind.

DET BRENNER EN ILD: Agathe Rousselle i «Titane».

Dette siste er vanskelig, for Alexia er nemlig gravid. Med en bil. En Cadillac, for å være nøyaktig. Ikke heng deg opp i hvordan det er skjedd, ikke heng deg opp i at blodet og kroppsvæskene som kommer fra den svangre, ser ut til å være motorolje. Se bort, om du må, når Alexia mislykkes i å abortere fosteret med hårnålen.

«Titane» begynner for alvor da Alexia treffer brannmannen Vincent (Lindon), faren til den savnede gutten hun utgir seg for å være. Vincent setter sprøyter med steroider i rumpa hver kveld, og er vilt ulykkelig. Han velger umiddelbart å tro at Alexia er identisk med den savnede sønnen Andrei. Vi mistenker at han innerst inne vet. Men han er for sliten og desperat til å si nei.

Det er forholdet mellom disse to som er maten i «Titane». Det dirrer en kjærlighet der, eller i det minste en vilje til å underkaste seg. Alexia får kontakt med en type menneskelighet som inntil nå har vært henne fremmed når Vincent lærer henne hvordan man gjenoppliver et menneske: Gjør det til takten i «Macarena».

VILT ULYKKELIG MACHOMANN: Vincent Lindon i «Titane».

Denne anmelder ble ganske fjetret av filmen. Det må jeg si. «Titane» er noe mer enn oppmerksomhetssøkende provokasjon, noe mer enn en limpinne vi skal lokkes ut på.

Men hva er den? Det synes åpenbart at mye i filmen er knyttet opp til det store temaet i tiden vi kaller kjønnsidentitet. Men det handler også om noe så gammeldags som menneskelig kontakt – og hvor vanskelig det kan være å opprette noe som en gang ligner.

FEMME FATALE: Regissør Julia Ducournau.

Lindon er sårbar som den utad macho, innad oppløste Vincent. Langfilm-debutanten Rousselle – med et spent, olmt ansikt – kaster seg på en rolle som et menneske det er umulig å kjenne, og som i store deler av spilletiden er berøvet for talens bruk.

Kun tiden vil vise hvor stort avtrykk «Titante» vil sette i menneskene som utsetter seg for den. Går den for hardt og høyt ut? Er vi numne lenge før den er over?

«Titane» er primært noe for folk som tenker veldig mye på film. Så om du i det hele tatt føler deg disponert: Gå og se. Klarte jeg det, klarer du det.