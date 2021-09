FOR SISTE GANG: Daniel Craig i «No Time To Die».

Filmanmeldelse «No Time To Die»: Agent på overtid

Daniel Craig tar kvelden som James Bond. «No Time To Die» lar oss ikke glemme det.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert:

ACTION / THRILLER

«No Time To Die»

USA. 12 år. Regi: Cary Joji Fukunaga

Med: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Lashana Lynch, Naomie Harris, Ana de Armas, Jeffrey Wright, Ben Whishaw, Billy Magnussen

Det gjenstår jo å se hvor mange som fremdeles bryr seg. Sånn skikkelig mye. De seks årene som er gått siden «Spectre» (2015) har føltes mer omkalfatrende enn seks år pleier å føles, både i kulturen generelt og for kinofilmen spesielt.

En pandemi kostet tid som kan ha vært dyrebar. Og det faktum at 007-filmene med Daniel Craig har hengt sammen på en mer forpliktende og «seriøs» måte enn Bond-filmer hang sammen før, bidrar til en følelse av at «No Time To Die», som tar opp hansken der «Spectre» kastet den, kommer sent. Brukbart godt. Men sent.

AGENT I UNDERJORDISK GANG: Daniel Craig i klassisk stil i «No Time To Die».

Den første timen er den beste. Slikt er ikke uvanlig i James Bond-sammenheng: Det har ofte vært minuttene før tittelsekvensen som har utmerket seg mest. I «No Time To Die» strekker gjensynsgleden seg lenger. Gjennom to lengre tilbakeblikk – et til Bonds bedre halvdel, Madeleine Swanns (Seydoux), barndom, og et til «hvetebrødsdagene» deres, som får en dramatisk slutt – og et stykke inn i agentens tilværelse i «nåtid»:

Bond har pensjonert seg og chiller’n på Jamaica, og unge Nomi (Lynch) har overtatt «007»-nummeret hans, da verden atter en gang må reddes, og bare én mann kan hjelpe. Det dreier seg om et «DNA-våpen» som MI6 har vært delaktige i å utvikle, og som via en utro russisk forsker, Valdo Obrutsjev (svenskdanske David Dencik, sist sett i «Kastanjemannen»), har havnet i helt feil hender.

BLEK, OG SLETT IKKE FATTET: Rami Malek i «No Time To Die».

Disse hendene tilhører Lyutsifer (subtilt!) Safin (Malek), som kjenner Swann fra før. Før Bond får mulighet til å uskadeliggjøre ham, er det mange andre han må treffe. Gamle venner (Felix Leiter, spilt av Wright) og livslange fiender (Ernst Stavro Blofeld, ved Waltz). Han må «feste» med Spectre og bli lurt av en CIA-agent (Magnussen).

Scenene som utspiller seg i Cuba, der Bond slåss side om side med en ung agent i høye hæler og aftenkjole, Paloma (de Armas), er strålende, muligens hjulpet av at hun og Craig allerede har kjemien inne fra den briljant underholdende «Knives Out» (2019).

I denne sekvensen er «No Time To Die» nøyaktig det James Bond-filmer ikke har vært på en god stund: Ukomplisert eskapisme, ren moro. Kan bare snakke for meg selv. Men jeg har savnet det, og skulle gjerne hatt mer.

AGENT I AFTENKJOLE: Ana de Armas i «No Time To Die».

Øye-til-øye møtene og dialogene med Blofeld og Safin derimot, blir uforløste. Generelt må det sies at «No Time To Die» er mer folksom og full av tråder enn godt er, og at spesielt Malek er en anemisk skurk. Dette til tross for at han er blitt utstyrt med en privat øy å boltre seg på, slik skurker i James Bond-filmer helst skal ha.

Fukunaga, den første amerikanske regissøren som har lagt labbene sine på et offisielt Bond-produkt, har orkestrert gode actionscener. Inkludert én i Norge, som spiller seg ut som den reneste geriljakrigen. Visuelt sett er «No Time To Die» en pen film. Craig viser seg igjen som en god nevekjemper, og får ekstremt mye juling. Den siste halvtimen, på øya til Safin, er imidlertid langt fra stormannsgal nok.

SAMTIDIG, I LONDON: Naomie Harris, Ralph Fiennes og Rory Kinnear på MI6-kontoret i «No Time To Die».

Gnistrende åpning. Overlesset og litt slapp i midten. En halv time for lang – minst. Med en forsøksvis rystende og rørende slutt som satser alt på å bli så omdiskutert at alle som bryr seg, vil flokke til kinoene, og Bond kan få nytt liv i sitt syvende tiår som filmhelt.

«No Time To Die» er ikke en frisk ny start, slik den første Bond-filmen med Craig, «Casino Royale» (2006), var. Den er et selvbevisst siste kapittel, og som sådan et ganske pompøst punktum for æraen da Bond, James Bond, begynte å reflektere over livet han har levd, og ikke likte det han lærte.

Er punktumet perfekt satt? Det kan jeg ikke si. Men «No Time To Die» er i alle fall bedre enn «Quantum Of Solace» (2008).