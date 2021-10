HOLLYWOOD-STJERNE: Amerikanske Christina Ricci, her på Annual Elton John AIDS Foundation Academy Awards i Los Angeles i fjor.

Nyskilte Christina Ricci giftet seg på nytt

Tre måneder etter at hun ble skilt, har filmstjernen Christina Ricci (41) giftet seg med Mark Hampton (37) – som hun venter barn med.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det melder både hun og han på Instagram.

«Herr og fru», skriver Ricci under brudebildet, som ble lagt ut lørdag.

Hampton på sin side melder: «Nygift».

Ricci har 672.000 følgere, mens hennes ferske ektemann i skrivende stund skilter med en mer beskjeden følgerskare – i underkant av 6000.

Det var også på Instagram paret i august meldte at de venter barn. «Livet blir bedre og bedre», skrev den vordende tobarnsmoren under et ultralydbilde.

Ricci har fra før et barn på syv år med eksmannen, produsent James Heerdegen (43). De gikk i fjor gjennom et særdeles bittert brudd, og i januar i år ble Heerdegen ilagt rettslig besøksforbud for andre gang.

De to ble formelt skilt i juni, etter åtte års ekteskap.

Nyheten om at ekteskapet med Heerdegen var veid veis ende, ble kjent i fjor sommer, da politiet rykket ut til husbråk i parets hjem i Los Angeles.

Heerdegen har på sin side alltid nektet for anklagene fra ekskona.

Ricci har vært i rampelyset siden hun var liten jente, og ble for alvor lagt merke til i «Addams Family» i 1991, da hun var 11 år gammel. Ricci har også vært regissert av en nordmann. I 2001 spilte hun inn «Prozac Nation», i regi av Erik Skjoldbjærg.

TV-seerne kjenner henne også fra serien «Pan Am». I filmen «Black Snake Moan» spilte hun brud – se klipp her: