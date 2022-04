MAGISKE MENNESKER: Jessica Williams, Callum Turner, Jude Law, Dan Fogler og Eddie Redmayne (fra venstre) i «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter».

Filmanmeldelse «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter»: Atter en transportetappe

Ja, så var det dette med begrensningens edle, snart glemte kunst da.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

I 2016, etter at det ble klart at «alle» var fornøyde med den første installasjonen i J.K. Rowlings nye filmserie, «Fabeldyr og hvor de er å finne», ble det annonsert at føljetongen ikke skulle bestå av tre filmer likevel, som først antydet, men fem.

Vi lever i en tid da historier ikke får lov til å slutte, og enhver sitron skal skvises til siste dråpe. Alle vil jo ha mer av en god ting, hva? Vel. Aksjonærene i produksjonsselskapet vil selvsagt det.

Men publikum? Da den andre filmen, «Fabeldyr: Grindelwalds forbrytelser», landet med et antiklimaktisk dump i 2018, var det mange som fikk anledning til å tenke seg om to ganger.

Og dessverre: Transportetappen som tok til i forgjengeren, forlenges i denne tredje delen. «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» er en slik film som bruker sine siste 15 minutter på å gi oss seks-syv potensielle sluttscener. For å narre oss til å tro at det vi har sett, har vært mer substansielt enn det egentlig var.

For hvor langt kommer vi? Ikke særlig langt i det hele tatt. Og hva er egentlig målet der borte i det fjerne? «Harry Potter»-bøkene og filmene hadde et fokus: De var en oppvekstskildring (eller flere). «Fabeldyr»-serien virker på sin side å ikke vite hva det er den skal handle om – eller en gang hvem.

Det vi får se involverer en ulykkelig forelske og en blodpakt, som forhindrer Humlesnurr (Jude Law) fra å gå til angrep på Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen). Den involverer et fabeldyr fra kinesisk mytologi, en qilin (egentlig to), som er det «reneste vesenet i trolldomsriket», og som kan «lese sjelen» til menneskene det møter. Den involverer den usunt utseende fortapte sønnen Kontans Barben (Ezrea Miller).

Oppdraget er å forhindre at Grindelwald går helt til topps i trolldomsverdenen. «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» bruker lang tid på å gjøre jobben. Historien tar omveier som primært er egnet til å trekke ut tiden. Sidesporene gir ikke nok til å kunne kalles fruktbare, enn si særlig spennende og/eller morsomme.

Fabeldyrene er søte, men lar oss aldri glemme at de er digitale kreasjoner. Av og til bryter sånn passe magisk magi ut. Handlingen utspiller seg i mellomkrigstiden, og det er meningen at vi skal tenke på skurken som en stand-in for onde krefter vi kjenner fra den virkelige, ikke-magiske verdenen, nærmere bestemt Adolf Hitler.

«Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» er imidlertid alt for barnevennlig til å kunne tillate seg å utforske parallellen med noen grad av grundighet eller alvor.

At britiske David Yates, nå på sin syvende J.K. Rowling-produksjon, kan orkestrere «Wizarding World»-halloi i søvne, vet vi allerede. I «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» er det nettopp det han gjør. At Mads Mikkelsen, som erstatter den «kansellerte» klovnen Johnny Depp, kan spille karismatisk skurk, har vært klart siden «Casino Royale» (2006). Så også her.

At Eddie Redmayne er en «teknisk» god skuespiller er heller ikke nyheter. Men det begynner å bli enerverende at han spiller den samme nevrotiske, kokett fomlete kostskole-briten i nesten alle sammenhenger han opptrer i. Katherine Waterston er omtrent som ikke med denne gangen. Så er dét nevnt. Jeg kan tillegge at Jude Law ser godt ut med helskjegg (også).

Hardcore Potter-heads vil trolig sluke «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» rått, og stille seg i kø for de to neste. Mer kresne kinogjengere vil tenke at de beste Rowling-filmatiseringene ligger bak oss.