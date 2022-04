FILMSTJERNE: Brie Larson, her avbildet i New York i 2019.

Brie Larson til «Fast and Furious»

Vin Diesel (54) røper at «Captain Marvel»-stjernen (32) er det nyeste tilskuddet til «Fast and Furious»-universet.

«Yeah, yeah, yeah ... dere ser en engel som henger over skulderen og får meg til å le. Og dere sier til dere selv at «det er Captain Marvel». Det er åpenbart kjærlighet og latter i dette bildet», skriver Fast and Furious»-bossen under et bilde på Instagram, som viser ham og Brie Larson.

«Det dere ikke ser her, er rollefiguren dere vil bli introdusert for i «Fast 10», fortsetter Vin Diesel og legger til at Larson vil bli «tidløs og fantastisk» i den kommende actionfilmen.

Han skryter hemningsløst av 32-åringen, både av hennes intellekt og utseende.

«Og hennes Oscar, haha», skriver han og sikter til statuetten hun vant for innsatsen i «Room» i 2016.

«Hun vil tilføre noe dere ikke har ventet på, men likevel lengtet eller. Velkommen til familien», mener Vin Diesel, som både er produsent og selv er sentral skuespiller i filmserien.

Larson har også delt bildet, der hun skriver: «Ordet spent er ikke i nærheten av å beskrive hva jeg føler over å få være med i «Fast»-familien»:

Fra før er det kjent at Daniela Melchior (25) og Jason Momoa (42) dukker opp som nykommere.

Michelle Rodriguez (43), Tyrese Gibson (43), Ludacris (44), Sung Kang (50) og Charlize Theron (46) gjør alle reprise.

Filmen får etter planen premiere 19. mai 2023. Enn så lenge gjenstår det å se hva den skal hete. Justin Lin (50) har regien.