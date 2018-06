INGEN GJEVE NOMINASJONER: «Den 12. mann»-produsent Espen Horn (t.v) med regissør Harald Zwart. Filmen var svært populær på kino, men ikke så populær da Amanda-nominasjonene ble offentliggjort denne uken. Foto: Gisle Oddstad

« Den 12.mann»-produsent ut mot Amanda-endringer

Publisert: 22.06.18 10:45 Oppdatert: 22.06.18 11:16

FILM 2018-06-22T08:45:20Z

Publikumsappell ble fjernet som kriterium for Amanda-prisen før årets nominasjoner. Det liker «Den 12. mann»-produsent Espen Horn dårlig. Filmen ble sett av 650.000 på kino, men fikk ingen av de gjeve nominasjonene.

Amanda-nominasjonene ble klare i går, med «Thelma» som den potensielt store vinneren. Hele 12 nominasjoner fikk Joachim Triers thriller, og filmen ble nominert i alle de gjeve kategoriene.

Produsenten av «Thelma», Thomas Robsahm, gikk i fjor ut og sa de ville boikotte Amanda dersom reglene for prisen ikke blir endret. De ønsket at formuleringen i reglementet om at solgte kinobilletter skal være med som et kriterium, må fjernes.

Bakgrunn : Boikottet Amanda - Fikk flest nominasjoner

Amanda-komiteen fjernet endringen etter boikott-truslene, og innførte også en storjury på 15 personer for å avgjøre kinofilmkategoriene, beste dokumentar og kortfilm.

Publikumsvinneren «Den 12. mann» fikk ingen nominasjoner i de gjeveste kategoriene beste film, beste regi eller noen av skuespillerkategoriene. Filmen fikk likevel tre nominasjoner, for beste visuelle effekter, beste lyddesign og og beste produksjonsdesign.

Les også : Andrea Berntzen Amanda-nominert etter debuten

Produsent Espen Horn synes lite om at Amanda-komiteen endret kriteriene.

– Jeg synes det er spesielt interessant at de som truet med boikott har endt opp med 12 nominasjoner, sier han.

– Jeg har hele mitt liv laget film for publikum, for de store massene. Fordi det er morsomt, spennende og tilfredsstillende. Robsahm sier dette går på bekostning av det kunstneriske. Nå som vedtektene er forandret kan man lure på om publikumsantallet har gått på bekostning av det kunstneriske. Dette går jo begger veier, sier produsenten.

Les også: TV 2 dropper Amanda-prisen etter 12 år

Han sier han ikke ønsker å spekulere i om noen i bransjen har for mye makt, men legger til:

– Jeg registerer med stor grad av forbauselse og interesse, at man truet til en boikott i fjor,som førte til en vedteksforandring av juryvedtektene i år, og 12 nominasjoner til de som truet med boikott i år. Det er noe man må diskutere, sier Horn som understreker at filmene som er nominert er fantastiske.

«Thelma»-produsent Thomas Robsahm mener kvalitet skal være det eneste kriteriet man vurderer for Amanda-nominasjon, og svarer slik på Horns uttalelser.

– Den dagen jeg produserer en film som blir sett av 800.000 på kino, vil jeg ikke at dét skal være et avgjørende kriterie for å vinne Amanda. Jeg vil at juryen skal vurdere filmens kvaliteter uavhengig av dette. Og så vil jeg at Amanda skal ligne på andre nasjonale flimpriser som for eksempel Oscar hvor publikumstall overhodet ikke er en del av vurderingen, sier Robsahm og legger til.

– Kriteriene Horn savner har forøvrig bare eksistert noen få år av Amandas historie.

Regissør Harald Zwart og kona Veslemøy Ruud Zwart synes det er leit å bli forbigått i de gjeveste kategoriene, men er stolte av nominasjonene filmen har fått.

– Vi synes det er hyggelig at de som er nominert er nominert, vi synes det er flotte produksjoner. Samtidig er det kommet overraskende for oss at publikumskriterer er utelatt i jurykriteriene, og stiller spørsmålet om hvilken innvirkning det kan få på kinofilmens fremtid, sier de to i en felles uttalelse.

Festivaldirektør og medlem av Amandakomiteen, Tonje Hardersen avviser at endringene kom som direkte følge av «Thelma»-gjengens boikott-trusler.

– Amandakomiteen har alltid endret regler etter innspill og evaluering. Etter fjorårets debatt valgte vi å fjerne kriteriene, og endre fra flere mindre juryer til en større.

Hun understreker likevel at tidligere juryer har tolket reglene om publikumsappell strengt. Hun understreker at juryene er autonome, og habile i alle kategorier. Hun avviser at «Thelma»-gjengen har «skreket seg til» 12 nominasjoner.

– I år har det vært ekstremt sterk konkurranse om nominasjonene. Det har vært mange kunstnerisk sterke filmer, som også har gått bra på kino.