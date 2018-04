RØD LØPER: Lou Diamon Phillips og kona Yvonne Boismier Phillips på Oscar-utdelingen 4. mars. Foto: Matt Winkelmeyer / GETTY

«Young Guns»-stjernen Lou Diamond Phillips må holde seg edru i to år etter fyllekjøring

Publisert: 05.04.18 09:19 Oppdatert: 05.04.18 09:33

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FILM 2018-04-05T07:19:34Z

Skuespiller Lou Diamond Phillips sa seg skyldig i kjøring i beruset tilstand og inngikk en avtale om å holde seg edru i to år.

Det var i Texas i november Lou Diamond Phillips (56) ble stoppet av politiet. Politisjef Mark Cory har opplyst til KPTV at en politibetjent var i gang med en vanlig trafikkontroll da Phillips kjørte opp til ham og spurte om veien.

Da mistenkte politibetjenten at skuespilleren hadde drukket alkohol og etter flere tester ble promillen målt til 2, noe som er drøye to ganger over den lovlige grensen for bilkjøring i staten. Phillips ble arrestert og senere løslatt mot en kausjon på 2500 dollar.

Onsdag måtte han møte i retten i San Patricio, hvor han sa seg skyldig i fyllekjøring i bytte mot straffereduksjon.

Avtalen innebærer at han fikk to års prøvetid,hvor han må gå med et bærbart apparat for måle alkoholinnholdet i blodet, delta på kurs og melde seg til en kontaktperson for politiet de første fire månedene. Han kan heller ikke gå inn på en bar eller kro.

Det bekrefter Phillips’ advokat, Mark Di Carlo, til Corpus Christi Caller-Times , sitert av People .

Til lokalavisen opplyser advokaten at Phillips gjentatte ganger har beklaget oppførselen sin, også allerede da han ble arrestert.

Han holdt også en tale dagen etter han ble arrestert, hvor han beklaget det som hadde skjedd.

Også påtalemyndighetene bekrefter avtalen til avisen.

Phillips slo gjennom på 80-tallet da han spilte Richie Valens i «La Bamba» i 1987 og deretter i «Young Guns» året etter. De siste årene har han spilt i TV-seriene «Longmire» og «Elena fra Avalor».

Denne artikkelen handler om Hollywood

Film