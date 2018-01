PÅ GALLA: Angelina Jolie, Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt og Loung Ung på National Board of Review Awards Gala i New York tirsdag. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Angelina Jolie og Brad Pitts datter brakk armen

Publisert: 10.01.18 21:17

FILM 2018-01-10T20:17:38Z

Shiloh Jolie-Pitt (11) brakk armen på skiferie i Nevada nylig, men var med mamma Angelina Jolie på filmgalla tirsdag kveld.

På galla for filmforeningen National Board of Review tirsdag, ankom Angelina Jolie sammen med døtrene Shiloh (11) og Zahara Jolie-Pitt (13).

Jolie mottok ytringsfrihet-prisen for filmen «First They Killed My Father» på arrangementet, og hadde også med seg Loung Ung, kvinnen som skrev biografien filmen er basert på.

Alle fire var kledd i helsvart, og man kunne også se at Shiloh hadde venstre arm i fatle. Ifølge People er det på grunn av et armbrudd i slutten av desember.

Ifølge deres ikke navngitte kilder, skal jenta ha brukket armen mens hun sto på snowboard på familieferie.

Søndag hadde Angelina med seg et annet av sine seks barn, Pax (14), til Golden Globes, der «First They Killed My Father» var prisnominert. Pax jobbet som stillfotograf på innspillingen av filmen, ifølge E! News .

Det var i 2016 Brad Pitt og Angelina Jolie skilte seg. Jolie fikk foreldreretten til deres seks barn Knox, Vivienne, Zahara, Maddox, Shiloh og Pax. En talsperson for Jolie sa da at skuespilleren hadde som hensikt å bo i Los Angeles med barna og fortsette i familieterapi.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!