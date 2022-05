ROCKEDATTER: Lisa Marie Presley, her avbildet i 2015.

Lisa Marie Presley bryter stillheten: − Fryktelig sorg

Lisa Marie Presley (54) lever med en sorg som nesten fortærer henne, og poster sjelden noe på Instagram. Nå har hun gjort et unntak.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter at Lisa Marie i oktober 2020 mistet sønnen Benjamin Keough, har hun trukket seg helt tilbake. Kun to ganger har hun lagt ut innlegg på Instagram – for å hedre Benjamin på det som ville vært hans bursdag, og for å takke for egne hilsener hun har fått.

Barnebarnet til Elvis Presley, Benjamin Keough, hadde vært 29 år nå om han hadde levd. I stedet valgte han å forlate livet som 27-åring.

Lørdag ga Lisa Marie et livstegn. Til tross for blytunge dager vil hun nemlig slå et slag for den kommende filmbiografien om hennes far, «ELVIS», laget av mesterregissør Baz Luhrmann (59).

«Jeg har ikke lagt ut noe på en stund, for det er egentlig ikke så mye å si. Jeg sørger og vil for alltid sørge over tapte av sønnen min. Å navigere gjennom denne fryktelige sorgen som absolutt har ødelagt og knust mitt hjerte og min sjel så det nesten ikke er noe igjen av meg, har svelget meg hel», skriver hun.

Hun legger til at det ikke er mye annet som opptar henne og får hennes oppmerksomhet lenger enn hennes tre øvrige barn.

«Men – når det er sagt – så vil jeg fortelle dere at jeg har sett Baz Luhrmanns film «Elvis» to ganger nå. Og den er intet mindre enn spektakulær», mener Lisa Marie, som er Elvis’ eneste barn.

Artikkelen fortsetter under filmtraileren»:

Filmen følger Elvis’ liv fra fattigdom til legende. Austin Butler (30) spiller rollen som rockekongen. Og Lisa Marie er full av beundring.

«Austin Butler portretterer min fars hjerte og sjel på en nydelig måte», skriver hun.

Lisa Marie uttrykker takknemlighet for at rollen «tolkes respektfullt og upretensiøst». Hun koster også på seg litt humor:

«Får han ikke Oscar for denne, så skal jeg spise min egen fot, haha», skriver 54-åringen.

Lisa Marie var ni år da Elvis døde, 16. august 1977. Hun skriver i innlegget at det rørte henne til tårer å se hvor grepet barna hennes ble av å se sin bestefars historie brettet ut.

«ELVIS» får verdenspremiere 24. juni. Da har den også norsk premiere.

1968: Elvis Presley og Priscilla Presley med nyfødte Lisa Maire.

Australske Olivia DeJonge (24) spiller Lisa Maries mamma, Priscilla Presley (76). Tom Hanks (65) fyller rollen som manager Tom Parker, som døde i 1997.

Priscilla la for en uke siden ut et klipp fra filmen på Instagram. Der skriver hun at hun har sett traileren «et dusin ganger».

«Det tok meg noen dager å komme meg igjen rent følelsesmessig, som det gjorde med Lisa», skriver Priscilla – som også mener at filmen «er nydelig laget».

Austin Butler fikk stemmetrening i ett år før innspillingen, og det er han som synger alene når han portretterer unge Elvis. Når Butler portretterer den eldre Elvis, er stemmen en miks av hans og Elvis’ egen skriver Screenrant.

Priscilla var bare 14 år da hun ble kjæreste med den ti år eldre stjernen. De giftet seg syv år senere – i 1967. Året etter kom Lisa Marie til verden. I 1973 var imidlertid ekteskapet over, og bare fire år senere døde Elvis.

2010: Lisa Marie Presley omgitt av datteren Riley Keough og sønnen Benjamin Keough. Nå er han borte.

Benjamin vakte oppsikt fordi han var svært lik sin avdøde bestefar. Omtrent ett år før 27-åringen døde postet Lisa-Marie et bilde av seg og barna som fikk massiv omtale nettopp på grunn av det.

Elvis’ datter har sine to eldste barn med musikereksmannen Danny Keough (57), som hun var gift med fra 1988 til 1994. Hun har i tillegg tvillingdøtre på 13 år fra et annet ekteskap.

