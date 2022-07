KYSS: Før skuespillerne kysset under innspillingen av Marvels «Thor: Love and Thunder», spiste Chris Hemsworth bare vegansk mat, ifølge Natalie Portman.

Spiste vegansk før «Thor»-kyss

Skuespiller Natalie Portman forteller i et intervju hvordan Chris Hemsworth, som spiller Thor, tok hensyn til henne under innspillingen.

Filmen «Thor: Love and Thunder» hadde premiere på norske kinoer i forrige uke.

I et intervju med radiostasjonen Capital FM, ble Natalie Portman og medskuespiller Tessa Thompson spurt om hvordan Hemsworth var på settet.

– Den dagen vi hadde en kyssescene spiste han ikke noe kjøtt den morgenen, siden jeg er veganer. Og han spiser kjøtt sånn hver halvtime. Så det var omtenksomt, sier skuespilleren.

Portman la imidlertid til at hun egentlig ikke hadde brydd seg.

– Det er ikke noe jeg blir irritert over eller bryr meg om, men han var bare omtenksom. Han er veldig snill, sa Portman, ifølge radiokanalen.

Tessa Thompson, som spiller valkyrien i filmen, var enig.

– Jeg visste ikke engang at han kunne droppe å spise kjøtt. Han spiser liksom bison om morgenen. Det er så søtt, sa hun i intervjuet.

THOR: Natalie Portman og Chris Hemsworth i «Thor: Love And Thunder». Portman spiller astrofysikeren Jane Foster.

Spiser mye mat for å bli en norrøn Gud

Hemsworth må få i seg mye proteiner for å kunne spille en norrøn gud.

Ifølge underholdningsnettstedet Page Six avslørte treneren hans nylig at den australske skuespilleren spiser åtte måltider om dagen for å opprettholde en kalorimengde som er bra nok for vekttreningen.

I fjor fortalte 38-åringens «dobbeltgjenger», Holland Hanton, at han synes det var vanskelig å følge skuespillerens intense kosthold og treningsregime.

– Jeg liker ikke å spise i det hele tatt, skal han ha sagt under et intervju i Australia, ifølge The Independent.

Hanton har vært Hemsworths stunt-«dobbeltgjenger» siden «Thor: The Dark World» i 2013. Etter at Chris Hemsworth delte et treningsbilde av seg selv før den siste filmen, hadde Hanton sagt dette:

– Alle er sånn «Wow, se på ham og størrelsen», men jeg sender en melding og skriver «Tusen takk, du har nettopp gjort dette enda vanskeligere!», skriver avisen.