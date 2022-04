INFLUENCER: Bryce Hall på et arrangement i Florida i juni 2021.

Bryce Hall (22) til skrekkfilm

Youtuber og tiktoker Bryce Hall får prøve seg i en ny rolle – som skuespiller i skrekkfilm om influencere.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Ifølge Seventeen Magazine skal filmen handle om hvor langt influencere vil gå for å sanke likerklikk.

Sosiale medier-influenceren Hall er selv kjent for å ha over 50 millioner følgere på sine ulike kanaler.

Det var filmbransjenyhetsmediet Deadline som kom med nyheten om at Hall har en av rollene i skrekkfilmen som skal hete «Skill House».

Hall delte også nyheten, blant annet på TikTok der han har 21,3 millioner følgere:

Regissør er Josh Stoltberg, som var med-manusforfatter på blant annet «Spiral: From the Book of Saw», «Jigsaw» og «Piranha 3D».

Innspillingen skal starte i juni, og planlagt premiere blir i 2023. Skaperne går etter mye blod og streng aldersgrense.

Filmingen skal ifølge Deadline skje i Sway House i Bel-Air, et hus som er kjent gjennom en rekke populære tiktokere.

Ironisk nok var Bryce Hall tidligere i influencer-kollektivet Sway House før han gikk til rivalen Hype House som nå har en egen TV-serie på Netflix.

– Disse nye sosiale medier-personlighetene er den nye Hollywood. De finner opp hva det betyr å være en stjerne på nytt, sier regissør Stoltberg og fortsetter:

– Når en ung fyr fra Maryland, som Bryce, med kun en mobil og et ring-lys, kan tiltrekke seg titalls millioner følgere på TikTok og Instagram, blir det like spilleregler for alle. Men det er en mørk side ved dette nye underholdnings-landskapet, og jeg gleder meg til å vri på det.

