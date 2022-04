NY ROLLE: Jason Momoa, her på «The Batman»-premieren i New York 2. mars i år.

Jason Momoa til «Minecraft»-film

Ifølge Hollywood Reporter skal «Aquaman»-stjernen spille i den kommende «Minecraft»-filmen.

Filmnyhetsstedet skriver at «Aquaman»- og «Dune»-skuespilleren (42) er i siste fase av forhandlingene om å spille i filmen basert på videospillet fra svenske Mojang Studios.

«Minecraft» kom i 2011 og ble en sensasjon med over 100 millioner brukere bare noen år etter lanseringen. I 2014 kjøpte Microsoft Mojang for 2,5 milliarder dollar.

Ifølge HR har Warner jobbet med utvikling av «Minecraft»-filmen i flere år. Filmer basert på data- og videospill har det kommet flere av de siste årene, og nylig satte oppfølgeren til «Sonic the Hedgehog» rekord.

RØD LØPER: Jason Momoa på Oscar-utdelingen i mars i år.

Momoa har nylig vært å se i «Zack Snyder's Justice League» (2021), «Dune» (2021) og TV-serien «See» (2019–2021). Han er allerede klar for en rolle i «Fast & Furious 10» som er planlagt neste år og kommende «Aquaman and the Lost Kingdom».

Tidligere i år ble det kjent at Momoa og Lisa Bonet (54) gikk fra hverandre etter 16 år sammen.

SPILL: Lydia Winters viser frem Microsoft's «Minecraft» for HoloLens på Electronic Entertainment Expo i juni 2015.

«Napoleon Dynamite»-skaper Jared Hess skal regissere den nye «Minecraft»-filmen og «Dune»-produsentene Mary Parent er med på laget.

«Minecraft» er et spill som lar spilleren bygge og rive ned kubekonstruksjoner i en 3D-verden. Man kan spille flere sammen og enten samarbeide, konkurrere om ressursene, eller sloss og ødelegge for hverandre.

Blant andre har den norske kronprinsfamilien stilt opp som avatarer i et virtuelt 17. mai-tog på «Minecraft». 37.000 var innom den digitale markeringen på Norges største «Minecraft»-server Skogliv i fjor.