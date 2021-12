LYKKELIGERE DAGER: Daværende Arnold Schwarzenegger og kona Maria Shriver fotografert under en valgnatt i Los Angeles i 2005.

Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver offisielt skilt

Det har halt ut i langdrag, men 10,5 år etter bruddet er Arnold Schwarzenegger og ekskona Maria Shriver offisielt skilt.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det skal være usagt om det er den mest uthalte skilsmissen i Hollywoods historie, men etter svimlende 10,5 år er tidligere California-guvernør, muskelmann og filmstjerne Arnold Schwarzenegger (74) og journalist-ekskona Maria Shriver (66) offisielt skilt.

Skilsmissen ble ifølge TMZ fastslått av Los Angeles Superior Court tirsdag morgen, amerikansk tid.

Årsaken til at skilsmissen skal ha tatt så lang tid skal være en kombinasjon av «motivasjonsmangel» på å få den i havn og en komplisert fordeling av eiendommer.

STOR FAMILIE: Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver med familien før utroskapen hans ble avslørt. Datteren Katherine (t.h. for faren) er i dag gift med skuespilleren Chris Pratt. Videre f.v. sees Patrick, Christina og Christopher, samt Maria Shrivers mor Eunice Kennedy Shriver.

Født med fem dagers mellomrom

Begge parter har gått videre i livet for lengst, men beholdt et høflig og inkluderende forhold til hverandre. De blir ofte observert på familiesammenkomster sammen med sine fire voksne felles barn.

Årsaken til skilsmissen var Schwarzeneggers utroskap: Han fikk sønnen Joseph Baena (24) med familiens hushjelp Mildred Baena.

Joseph er like gammel som det tidligere ekteparets yngste sønn Patrick Schwarzenegger (24). De to er født med bare fem dagers mellomrom.

AVSLØRTE EKTEMANNEN: Maria Shriver skal ha reagert på at hushjelpens sønn liknet stadig mer på ektemannen.

Brøt tvert

Maria Shriver skal ha fattet mistenksomhet da Joseph Baena lignet stadig mer på den daværende ektemannen. Hun konfronterte derfor Schwarzenegger og brøt umiddelbart ut av ekteskapet da mistanken ble bekreftet.

Selv har Arnold Schwarzenegger kalt utroskapen den største feilen han har gjort i hele sitt liv.

I etterkant har han flere ganger blitt fotografert med sønnen han har med den tidligere hushjelpen og han har også selv postet bilder på sosiale medier.

Tett kontakt med sønnen

I en Instagram-post for tre måneder siden ønsker han Joseph Baena gratulerer med dagen og viser et bilde der de to skåler sammen: Schwarzenegger med noe som ser ut som grønn juice og Baena med en kaffekopp.

– Gratulerer med dagen @projoe2! Jeg er stolt av deg og jeg elsker deg! Du gruser til i treningssalen, i karrieren din som eiendomsmegler og innen skuespill. Jeg vet at dette kommer til å bli nok et fantastisk år, skriver Schwarzenegger til sønnen.

Han har også hyllet resten av barna sine på deres respektive fødselsdager.

RETTELSE: Ved en glipp kom VG til å feilstave navnet til Maria Shriver. Etternavnet hennes er ikke «Schriver», men Shriver. VG beklager feilen. Rettelsen ble foretatt 29. desember klokken 16.25.

