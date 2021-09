2019: Kathryn Prescott på premieren til «A Dog’s Journey» i Hollywood.

Filmstjernen Kathryn Prescott hardt skadd etter påkjørsel

Kathryn Prescott (30), kjent fra en rekke filmer og serier, ble påkjørt av en sementbil i New York tirsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er Prescotts tvillingsøster som opplyser at skuespilleren er innlagt på sykehus, og at hun har gjennomgått omfattende operasjoner etter den dramatiske hendelsen.

«Viktig!», skriver Megan Prescott på Instagram, der hun forteller at hun for tre dager siden fikk «den mest skremmende telefonbeskjeden».

Søsteren opplyser at Kathryn ble påkjørt da hun skulle krysse en gate.

«Etter å ha kjempet seg gjennom kompliserte inngrep, så handler skadene blant annet om bekkenbrudd på to steder, at begge bena er brukket, samt brudd i den ene foten og venstre hånden. Hun er utrolig heldig som fortsatt lever», skriver søsteren.

Megan Prescott sier at søsteren, kjent fra filmer og serier som «A Dog’s Journey», Finding Carter» og «Skins», ifølge legene var en hårsbredd fra å bli lam.

Legene mener angivelig likevel at den engelskfødte skuespilleren vil bli helt frisk igjen på sikt. men det vil kreve mye, og Megan ber nå alle sine følgere og omverdenen om hjelp til å dele hennes budskap.

Hun skriver om sin skadde søster at hun er helt alene i New York, uten noe familie rundt seg. Megan hevder at hun har søkt hos den amerikanske ambassaden om å få reise, men at hun på grunn av coronarestriksjonene har fått avslag.

«Jeg trenger hjelp for å komme meg til New York for å støtte henne. Nå må jeg være hos henne når hun skal lære seg å gå på nytt», skriver Megan, som skriver at hun er fullstendig knust over ikke å få komme seg inn i USA – til tross for at hun fullvaksinert.

FILMTRIO: Kathryn Prescott omgitt av «A Dog’s Journey»-kollegene Dennis Quaid og Marg Helgenberger for to år siden.

Kathryn Prescott må ifølge søstren belage seg på et langt sykehusopphold, og når hun etter hvert blir skrevet ut, så vil hun trenge tilsyn 24 timer i døgnet.

Skuespilleren er også kjent fra serier som «24: Legacy», «The Son» og «Tell Me A Story». Tre dager før hun ble påkjørt, signerte 30-åringen på det store kjendisoppropet mot ny abortlov i Texas.