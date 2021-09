Renate Reinsve (33): − Har åpnet mange dører

Renate Reinsve har hatt noen surrealistiske måneder etter stormsuksessen med sin aller første hovedrolle i Joachim Triers «Verdens verste menneske».

Filmen får ikke norsk premiere før 15. oktober, men nå kan VG eksklusivt vise traileren til den kritikerroste filmen som førte til at Renate Reinsve like godt stakk av med prisen som beste kvinnelige skuespiller under Cannes-festivalen tidligere i sommer.

– Det har absolutt åpnet mange dører. Jeg blir invitert til fantastiske ting og opplever utrolig mye fint. Jeg møter mange spennende mennesker og blir kontaktet angående prosjekter på veldig høyt nivå, forteller Reinsve, uten at hun foreløpig kan bli konkret på hvilke prosjekter det er snakk om.

– Jeg har noen filmprosjekter som er i slutten av dette året som jeg gleder meg veldig til. Jeg har blitt invitert til å bo litt i Paris, så får vi se hva som skjer. Jeg gleder meg nå veldig til at alle endelig skal få se filmen og at den blir publikum sin film, sier hun.

Fra før er den nemlig kritikernes film. Da «Verdens verste menneske» ble vist under hovedkonkurransen i Cannes ble den gjenstand for fantastiske superlativer.

– En umiddelbar klassiker, skrev blant andre The Guardian.

Og det for en film der Joachim Trier hadde nettopp Reinsve i tankene helt siden hun hadde en bitteliten rolle i «Oslo, 31. august» for ti år siden.

– Allerede da tenkte jeg at, hun der - hun skal jeg bruke senere også. Så «Verdens verste menneske» er faktisk skrevet med Renate i tankene, uttalte Trier til VG tidligere i sommer.

– Jeg har hatt enorm respekt for Joachim så lenge, jeg må si at det kom veldig ut av det blå, og jeg ble helt shaky og veldig redd for å skuffe. Jeg var så stolt å glad av å få sjansen til å jobbe med han, sier Renate Reinsve.

TROFEET: Regissør Joachim Trier og Renate Reinsve poserer her med hennes trofé som beviser at hun ble kåret til beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes i sommer.

Sin egen rolle som Julie beskriver hun som en veldig smart, morsom, talentfull dame som sliter med å finne ut hva hun skal være og hvem hun skal bli.

– Det gjør henne ganske rastløs og urolig, jeg kjenner veldig slektskap til Julie selv. Jeg tror hun er i mange av oss på mange måter, en veldig kompleks og kul karakter som befinner seg i sitt eget kaos av kjærlighet og valgmuligheter, sier hun.

– Da du så filmen for første gang; hvordan vurderte du din egen innsats?

– Haha, jeg satt i Cannes og tenkte at filmen er fantastisk, men at jeg har ødelagt alt sammen, jeg var vel bare veldig nervøs, ler Reinsve.

- Jeg prøver jo alt jeg kan å se den og tenke at det er noen andre som spiller, for å kunne se den objektivt, men det er jo ikke helt avslappende å sitte å se seg selv på en skjerm så lenge, men det handler jo absolutt ikke om meg. Det handler om at alle komponenter i hele prosjektet, ledet av Joachim, kulminerer til noe som folk kjenner seg igjen i og rører folk, det er det viktigste.

Renate Reinsve er klar på at hun kan jobbe hvorsomhelst, hjemme i Norge eller utlandet, bare prosjektet er bra nok og treffer henne, slik hun føler helheten rundt «Verdens verste menneske» gjorde.

– Jeg er jo ikke så opptatt av om det er her eller i utlandet. Bare se på Joachim, han har utviklet sin egen vei her hjemme, jeg har jo alt å takke han for, lærere og kolleger jeg har lært så mye av her hjemme i Norge. Jeg jobber gjerne i gode prosjekter, både her og i utlandet. Jeg er veldig avhengig av en regissør for å kunne fungere og jobber helst med prosjekter der regissøren får god plass.