TO MENN OG ET KAMERA: Petter Aaberg (til venstre) og Sverre Kvamme i «Nattebarn».

Filmanmeldelse «Nattebarn»: Rått fra levra

Psykisk helse: Nå er det vanlige folks tur.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DOKUMENTAR

«Nattebarn»

Norge. 15 år. Regi: Sverre Kvamme og Petter Aaberg

Med: Petter Aaberg, Sverre Kvamme, Miriam Øyna, Emma, Monica, Oliver, Cornelia

Det er en sterk tradisjon for dokumentarfilm om unge mennesker i livskriser i Skandinavia. Disse handler ofte om rusavhengighet og/eller avrusning, fra svenske «Dom kallar oss mods» (1968) til norske «For harde livet» (1989).

Avhengighet er et tema for to av menneskene vi møter i «Nattebarn» også. Men den tar opp i seg et mer komplekst konglomerat av lidelser.

I 2017 var Petter Aaberg på vei til å ta livet av seg, men ble stoppet av politiet. Aaberg har flere diagnoser – ADHD, OCD, emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse – og er plaget av angst, uro og skamfølelser.

NATTPATRULJEN: Sverre Kvamme (til venstre) og Petter Aaberg i «Nattebarn».

Da den verste stormen etter selvmordsforsøket løyet, bestemte Aaberg og kameraten hans fra filmhøgskolen i Lofoten, Sverre Kvamme, seg for å gjøre noe kreativt ut av en vanskelig situasjon. De lastet bilen full med kamera- og lydutstyr, satt seg bak rattet og la ut på ferd i den norske natten, på jakt etter andre unge som sliter.

Det virker ikke som de trengte å lete lenge. Ethvert nachspiel har en gjest med en dramatisk historie å fortelle. Eller vil kunne peke i retning noen som har.

Aaberg og Kvamme møter selvskaderen Monica, og Emma, som er født i feil kropp. De blir kjent med Oliver, som snorter kokain og drikker Jack Daniel’s rett fra flaska for å døyve smertene ved en kjærlighetssorg som ble verre enn han hadde forutsett. De møter Cornelia, som har tunge rusproblemer. Sistnevnte setter ord på hva det er som plager dem alle: Følelser.

ULIKE SKJEBNER, FELLES TRØST: Emma (til venstre) og Monica i «Nattebarn».

Vi blir tatt med langt inn i livet til disse menneskene, så langt at filmen kommer til å bli gjenstand for diskusjoner om etikk og ansvar. Vi er der når nålen settes i armen, idet panikkangsten bokstavelig talt feller en av dem på gaten i Polen, og inn på soverommet til Petter og kjæresten han etter hvert får, Miriam.

Vi får lære, om vi ikke visste det fra før, at det å være tett på et menneske med psykiske plager, er hardt arbeid. Hvor varsomt man må trå for å ikke ytterligere destabilisere et ustabilt menneske.

Som et stykke virkelighet, er «Nattebarn» hardkokt og ufiltrert, langt fra den smått «glamorøse» den vonde tiden-måten vi i senere år har vent oss til å snakke om mentale lidelser på, som noe som primært kjendiser og bloggere plages av.

DØYVER SMERTENE: Oliver i «Nattebarn».

Den er ikke kjørt gjennom NRK P3-dokuseriekverna som kan få psykiske plager til å fremstå som nokså like, noe «alle» i større eller mindre grad lider av – og som kan «løse» seg til slutt, bare alle tør snakke nok om det.

Den er, med andre ord, ubehagelig, og lover hverken gull eller quick fix-er ved enden av regnbuen: For enkelte vil disse sykdommene sitte i livet ut. Inntrykket den gjør, er desto større.