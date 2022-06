EKSER: Johnny Depp og Amber Heard, her i retten i Virginia. Paret var gift i perioden 2015–2017.

Heard og Depp: Dette kan skje nå

Skal Amber Heard (36) få ny rettssak, må hun overbevise ankedomstolen om at dommeren har gjort en grov feil.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Heard må få ankedomstolens medhold i at den seks uker lange rettssaken ikke holdt mål, dersom hun skal få et nytt rettsoppgjør.

Mark Litwak, amerikansk jusekspert med eget advokatbyrå, sier til Newsweek at det en er lang prosess Heard må gjennom.

– Hun må bevise at dommeren gjorde en graverende feil, som førte til at rettssaken ble urettferdig.

Juryen landet onsdag på at Amber Heard har ærekrenket sin eksmann Johnny Depp (58), og Depp vant frem med sitt søksmål. Heard må betale Depp nær 100 millioner kroner.

Samtidig som Depp fikk medhold i sitt søksmål mot Heard, fikk hun medhold i at hun ble utsatt for ærekrenkelser fra Depps advokat i form av en Twitter-melding i 2020.

Heard skal som kompensasjon få om lagt 20 millioner kroner, men retten tilkjenner Heard ingen straffskader.

Mark Litwak forklarer at ankedomstolen ikke vurderer fakta eller troverdigheten til vitnene. De stiller heller ikke stiller spørsmål ved juryens bedømming av hvilke vitner som fremsto mest sannferdige.

Det er dommer Penney Azcarate som i så fall skal settes under lupen, for at ankedomstolen skal avgjøre om hun forsømte seg ved å utelate viktige bevis og dermed kan ha påvirket utfallet av saken.

– Om dommeren ikke tolket loven riktig, kan det være grunnlag for ankebehandling.

Advokat Elaine Bredehoft har bekreftet overfor TV-showet «Today» at Heard vil anke, at hun «ble demonisert» i retten, og at det er «noen glitrende grunner» får å få nye behandling.

DOMMER: Penney Azcarate i samtale med Depps og Heards advokater, Wayne Dennison og Elaine Bredehoft.

Bredehoft har opplyst om at hennes klient «absolutt ikke» har råd til å betale erstatningssummen hun ble pålagt. Heard skal ifølge sin advokat allerede ha brukt nær 60 millioner på rettsprosessen.

Om Depp vil anke den mye mindre erstatningssummen han ble pålagt å betale, er uvisst. Dette er en sivil sak, og begge parter har lov til å anke.

Advokat Jeff Lewis, ekspert på temaet ærekrenkelse, sier til Los Angeles Times at han regner med at også Depp anker.

Lewis mener begge parter kan begrunne en anke med det han mener er et motstridende resultat – nemlig at retten kunne bedømme i Depps favør, samtidig som han må betale Heard en viss oppreisning.

Han tror imidlertid sannsynligheten er liten for at saken tar en ny retning nå.

– Ankebehandling er ikke en ny rettssak, de er analyser rundt hvorvidt det har vært gjennomført en rettferdig rettssak. Dette er en svært høy terskel å komme over, mener Lewis.

Sofie Høgestøl, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, har studert amerikansk grunnlovsrett i USA. Selv har hun ikke fulgt dramaet i rettssaken i Farfaix Circuit Court veldig tett.

– Men uansett hva man mener om denne saken, så synes det som at strategien til Hears juridiske team ikke har fungert. Spørsmålet er hva de kan gjøre i en eventuell ankesak for at det samme ikke skal skje igjen, sier hun.

– Når det gjelder å få anke i en straffesak, så er rettighetene mye sterkere enn i en sivil sak, som her.

RETTSVITER: Sofie Høgestøl.

Høgestøl forklarer at hver stat har sin egen ankeprosess, og at siden søksmålet er blitt fremmet i Virginias rettssystem, så er det der den må ankes.

– Hver delstat er jo en rettsprosess i seg selv, og juristene velger hvilken stat de ønsker å føre saken i, med stor omhu, forklarer hun.

– For Depp kan det ha vært viktig at det her var en jury som skulle bedømme, og ikke en fagdommer, som i den saken han tapte i Storbritannia, sier hun og sikter til søksmålet mot avisen The Sun.

Høgestøl tror partene her må velge med omhu om de ender opp med å anke eller ikke.

– Denne saken har kostet dem mye penger allerede, og man kan regne med at en nye runde med juridisk team vil bli kostbar.

Selve ankesøknaden koster kun 5000 kroner.

VANT: Johnny Depp.

På de offisielle hjemmesidene til amerikansk rettsvesen kan man lese at ankedomstolens beslutning som oftest er den som blir stående, men de kan også sende saken tilbake til retten.

Heards advokater må argumentere overfor et dommerpanel og få gjennomslag der, dersom det skal bli ny behandling.

Rettsanalytiker Emily D. Baker sier til People at det å få medhold i retten, er én ting, og at det å få pengene man med det har krav på, er noe ganske annet.

På spørsmål om hva som skjer om Heard ikke kan betale, svarer Baker at partene kan forhandle seg imellom. Depp uttalte i vitneboksen at han ikke var ute etter å straffe sin ekskone, og at det viktige for ham var å bli trodd.

Depps advokat Ben Chew sa også i sin sluttprosedyre at Depp «ikke var ute etter å straffe Heard med penger».

– Jeg vil tro at de prøver å inngå en avtale, og at det kommer en pressemelding om at de ikke kommer til å holde fast på pengekravene, sier Baker og legger til:

– Om han ikke er interessert i pengene, er han nok desto mer opptatt av at hun ikke skal fortsette med disse krenkende uttalelsene.

Men om partene krever domsbeslutningen gjennomført, står Depp og Heard overfor en helt ny juridisk prosess. Da kan det blant annet bli aktuelt å legge beslag i Heards fremtidige lønn.

