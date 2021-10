DØD: Halyna Hutchins var en prisbelønnet og høyt verdsatt filmfotograf.

The Wrap: Skjøt på blink med våpenet før Halyna Hutchins ble drept

En kilde sier til The Wrap at våpenet som ble avfyrt og tok livet at filmfotograf Halyna Hutchins (42) før helgen, hadde blitt brukt til å skyte på blink tidligere på dagen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den ikke navngitte kilden fra filmsettet sier til nettstedet The Wrap at flere medlemmer fra crewet hadde skutt på ølbokser tidligere på dagen, torsdag i forrige uke. Det skal da ha blitt brukt ekte ammunisjon.

Øvelsen omtales som en fritidssyssel for de ansatte på settet, for å få tiden til å gå mellom slagene på ranchen i Santa Fe, New Mexico.

Flere rekvisittpistoler skal ha blitt brukt, deriblant den som filmstjernen Alec Baldwin (63) fikk utlevert fra innspillingslederen noen timer senere. Hele verden har fått med seg det tragiske utfallet da våpenet – angivelig ved en feiltagelse – ble avfyrt og drepte Hutchins.

Bakgrunn: Filmfotograf skutt og drept – regissøren skadet

Innspillingsleder David Halls opplyste ifølge kilder og rettsdokumenter Baldwin om at rekvisittvåpenet var uladd. Hvordan det likevel viste seg at det var skarpladd, er noe som etterforskes av politiet.

The Wrap siterer rettsdokumenter, der det kommer frem at Halls grep ett av tre rekvisittvåpen han ble forelagt av en våpenansvarlig på settet.

Det er angivelig ikke første gang innspillingslederen har havnet i alvorlig turbulens på jobb. Både Deadline og AP har vært i kontakt med en produsent, som sier at Halls i 2019 fikk sparken fra filmen «Freedom’s path» etter at et våpen ble avfyrt ved et uhell og skadet en person på settet.

Skaden var ikke alvorlig. Vedkommende var tilbake på settet en ukes tid senere. Innspillingen skal imidlertid ha blitt satt på vent til Halls var erstattet av en annen, og hendelsen skal ha blitt rapportert.

Halls, som er i 50-årene og har en 30 år lang karriere bak seg, har ikke besvart Deadlines henvendelser. Han har heller ikke gitt andre offentlige uttalelser etter hendelsen.

HOLLYWOOD-VETERAN: Alec Baldwin, her avbildet i New York i juni.

Baldwin er i dyp sorg over hendelsen. Mandag kveld uttrykte også hans kone, Hilaria Baldwin (37), sin støtte til Hutchins’ etterlatte, samt til sin egen ektemann.

Baldwins modelldatter, Ireland Baldwin (26), har på InstaStory uttrykt sin smerte over hendelsen på InstaStory. Det samme har Baldwins modellniese, Hailey Bieber (24).

Også Hutchins enkemann, hennes far og søster, har kommentert tragedien.

Innspillingen av westernfilmen «Rust» er usatt på ubestemt tid.