ANGRER PÅ VALG: Renate Reinsve, her på rød løper ved National Board of Review Awards Gala på Manhattan sist tirsdag.

Renate Reinsve: − Jeg har tatt så mange dårlige valg i livet

Renate Reinsve (34) kjenner seg igjen i «Verdens verste menneske»-karakteren Julie. I et intervju med britiske The Guardian åpner hun opp om egne erfaringer med forhold.

– Når hun tar et valg, er det et dårlig valg mye av tiden – og det er veldig ekte, sier Renate Reinsve om den nå verdensberømte Julie-rollen i et intervju med den britiske avisen.

– Jeg føler jeg har tatt så mange dårlige valg i livet mitt. Jeg relaterer virkelig til den måten å være på. Jeg har brutt med folk som kunne vært veldig bra for meg, eller gått inn i forhold som var veldig dårlige for meg. Og du vet ikke konsekvensen av dine valg før du har levd det valget. Så det er umulig å gjøre et godt valg, er det ikke?

I intervjuet snakker prisvinnende Reinsve om filmen, livet sitt og den plutselige kjendisstatusen.

Folk kommer bort

I saken står det at hun konstant stoppes på gaten i Oslo.

– Når jeg går ut er det alltid noen som kommer bort til meg. Folk projiserer sine egne liv og sine egne perspektiver på filmen, og det er det du vil ha når du lager en film: Å dele den og ha opplevelsen sammen med noen. Vi stilte spørsmål da vi lagde denne filmen, og jeg føler at vi ikke ga noen svar. Det er som en stor samtale med så mange mennesker.

Reinsve var før «Verden verste menneske» med i TV-serier som «Nesten voksen» og «Hvite gutter».

Nå er karrieren på et ganske annet nivå.

Førstkommende søndag går hun opp den røde løperen til Dolby Theatre i Hollywood, hvor «Verdens verste menneske» kan få Oscar både for beste utenlandske film og beste originalmanus.

Reinsve selv vant Gullpalmen i Cannes i fjor sommer for beste kvinnelige skuespiller. Hun var også nominert til beste kvinnelige hovedrolle ved British Academy Film Awards – populært kalt BAFTA.

34-åringen prøver nå å planlegge sine neste trekk.

Med den massive oppmerksomheten har det kommet flere tilbud om nye filmroller. Og nå kjenner skuespilleren presset.

– Det er et mye større press i USA på hvilke valg man tar, og hvilke prosjekter og hvilke signaler man sender ut. Så det vil ha mye å si hvilke prosjekter jeg velger som neste, sier Reinsve til NTB.

MeToo: – Trakk meg bare ut av hele bevegelsen

I «Verdens verste menneske» er det en sekvens hvor karakteren Aksel (Julies ekskjæreste, spilt av Anders Danielsen Lie) kjølhales i offentligheten for sexisme i tegneseriekarakterer han har laget flere år tidligere.

Til The Guardian drar Reinsve en sammenligning mellom dette og MeToo-bevegelsen.

– Jeg husker da MeToo kom til Norge, og dette skjedde. Jeg trakk meg bare ut av hele bevegelsen, fordi jeg følte at kvinnene var så aggressive. Jeg følte virkelig at det var feil måte å gjøre det på, fordi vi trenger menn også. De føler seg selvfølgelig virkelig, virkelig dårlige og sårbare for å ha hatt disse synspunktene som ble pålagt dem [av samfunnet]. De er ikke bare dårlige mennesker som ble født slik. Så det er veldig, veldig komplisert. Å løse det sammen, og snakke om det, er det viktigste.