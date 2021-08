UPOPULÆR POLITMANN, TILBAKE I BY’N: Eric Bana i «The Dry».

Filmanmeldelse «The Dry»: Knusktørr krim

«Mare Of Easttown»-abstinenser? Denne kan lindre.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

KRIM / THRILLER

«The Dry»

Australia. 12 år. Regi: Robert Connolly

Med: Eric Bana, Genevieve O’Reilly, Keir O’Donnell, Martin Dingle Wall, Bruce Spence, BeBe Bettencourt

Aaron Falk (Bana) er tilbake i hjembygda Kiewarra i forbindelse med barndomsvennen Lukes begravelse. Jordene er uttørkede, veiene virvler opp støv – det har ikke regnet i denne delen av Australia på 324 dager og netter.

Men i øyeblikket har det vesle samfunnet noe annet å tenke på. Luke begikk nemlig selvmord etter først på ha tatt livet av sin kone og deres sønn, som var i skolealder. Parets baby fikk leve. Hun var kraftig dehydrert da hun ble funnet, av en skrekkslagen og uerfaren ung politimann, Greg (O’Donnell).

TØRKE, TØRKE, TØRKE: Eric Bana (til venstre) og William Zappa i «The Dry».

Aaron er selv en lovens mann ved det føderale politiet i Melbourne, men ikke veldig populær hjemme: Mange i den ville vesten-aktige småbyen mistenker at han hadde noe med å gjøre at en venninne av ham, Ellie (Bettencourt), druknet i elva da de begge var tenåringer. Andre mistenker Luke, som alltid var en villstyring, og som ga Aaron alibi den gangen. Noen mistenker begge.

Det fjerde medlemmet i vennegjengen, var Gretchen (O’Reilly). Hun bor fremdeles i Kiewarra, og hun og Aaron gjenoppliver vennskapet. Falk bestemmer seg nemlig får å bli værende noen dager, trass i at han ikke har noen familie igjen i byen, og trass i at nesten ingen liker ham.

VENNER, MED ULEMPER: Eric Bana og Genevieve O’Reilly i «The Dry».

Han vil snoke litt. Alliere seg med politimann Greg for å forsikre seg om at historien om Luke og familien hans virkelig er så opplest og vedtatt som alle synes å tro. Selvsagt finner han noe.

Folk med «Mare Of Eastbourne»-abstinenser kan med fordel prøve dette lite hysteriske australske krimdramaet. «The Dry» har noe av det samme øyet for «små» liv i et lite samfunn; slike steder der nabofeider og sladder overlever i tiår etter tiår, og en fjær har det med å bli til fem høns.

AUSTRALIAS «VILLE VESTEN»: ERic Bana og Genevieve O’Reilly i «The Dry».

Historien, med sine dype røtter, blir ukunstlet formidlet i nåtid og via tilbakeblikk. Regi og fotografi sitter, småby-samfunnet er tegnet med troverdig penn, skuespillet er «uamerikansk» nøkternt. Det er ingen her som jobber for hardt for å imponere. Det føles ålreit.