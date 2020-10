BILDE AV LIAM NEESON I BIL: Liam Nesson i «Honest Thief». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «Honest Thief»: Sint hvit mann

Liam Neeson vil ha hevn. Igjen!

THRILLER

«Honest Thief»

USA. 15 år. Regi: Mark Williams

Med: Liam Neeson, Kate Walsh, Jeffrey Wright, Jai Courtney, Anthony Ramos

Bær over med meg, kjære leser, mens jeg overvurderer denne filmen.

Den tidligere marinesoldaten Tom (Neeson) er en suksessfull bankraner, med 12 hvelv i syv stater på samvittigheten – og ni millioner dollar på et lager.

Det vil si: Han var en suksessfull raner. Han har nemlig bestemt seg for å legge opp. Hvorfor det? For en god kvinnes kjærlighet. Annie (Walsh). Han har nettopp møtt henne, men er sikker på at dette blir for livet. Hun jobber på minilageret der han stasher kontantene.

Han har også bestemt seg for å melde seg til FBI, for å om mulig få redusert straff. Det skal vise seg å være «trendy», som en av etterforskerne hos de føderale politiet sier: Mange har allerede tatt på seg vanæren for gjerningene.

Men de sender to grønne agenter, Hall (Ramos) og Nivens (Courtney), for å sjekke Tom ut. Sistenevnte kommer på andre tanker da han legger vantene på ⅓ av utbyttet. Han og kollegaen bestemmer seg for å ta pengene – og rapportere inn Tom som enda en tulling som lyver.

Dette kan aldri gå bra, selvsagt. Nå har de to en Neeson som må bevise sin skyld, så og si, i hælene. Når Nivens begynner å ta livet av folk, intensiveres jakten.

Er «Honest Thief» en strålende film? Overhodet ikke. Den kvalifiserer ikke som «god» en gang. Den er full av thrillerklisjeer og underlige plottsvakheter (den største: hvorfor blir ikke Hall og Nivens tatt av saken mye tidligere?).

Neeson, allerede rutinert i sin andre vår som høyreist, hardtslående og resignert actionhelt (noe med ganglaget hans minner meg om John Wayne), sover seg gjennom den.

Jeg kan likevel ikke legge skjul på at jeg, etter måneder med relativ kinotørke og lange TV-serier, var begeistret som et barn over å kunne se en helt tradisjonell, måtelig spennende thriller på kino igjen.

Et par-tre nevekamper, noen biljakter, greie-men-ikke-mer skuespillerinnsatser, én time og trettini minutter, glemt etter en dag eller to.

Som sagt: Denne filmen skal jeg overvurdere. Derfor [holder lite jugekors bak ryggen]: Helt topp!

Publisert: 30.10.20 kl. 09:36

