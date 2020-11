«J’ACCUSE ... !»: Greta Thunberg i «Greta». Foto: Tour de Force

Filmanmeldelse «Greta»: Severdig glansbilde

Portrett av «en radikal baby».

Nå nettopp

DOKUMENTAR

«Greta» («I Am Greta»)

Sverige. Tillatt for alle. Regi: Nathan Grossman

Med: Greta Thunberg, Svante Thunberg

Forutsigbart «polariserte» (les: hatefulle) meninger om denne dokumentarfilmen allerede, lenge før de fleste vil ha hatt anledning til å se den.

På Internet Movie Database har «Greta» i øyeblikket en «score» på 3.2 av mulige 10. På Rotten Tomatoes unner leserne den kun 10% – i kontrast til de profesjonelle kritikernes 79%.

Som en vis kvinne en gang sa: Haters gonna hate, potatoes gonna potate.

Sannheten, den objektive, får du, kjære leser, kun her: «Greta» er en typisk «terningkast 4»-dokumentar. Den har unektelig sine inspirerende øyeblikk. Og et par store svakheter.

GLAD I DYR, SKOG OG MARK: Greta Thunberg i «Greta». Foto: Tour de Force

Den største er at «Greta» bærer så sterkt preg av å være en innsidejobb: Like sanksjonert av sitt objekt og folkene rundt henne som en Taylor Swift-dokumentar på Netflix. Den andre er at den legger så lite vekt på det Thunberg selv hevder å fremelske: Vitenskap om klimaeendringene.

Du vil få bekreftet at det går til helvete og at bare de oppvoksende slekter, spesifikt Greta Thunberg, kan redde verden? Da er denne filmen for deg. Du vil vite noe om hvordan og hvorfor det går til helvete? Let annetsteds.

Regissør Grossman har hatt svært god tilgang til sitt objekt, og var sågar med på den famøse fjorten dager lange seilturen over Atlanteren i fjor, da Thunberg reiste karbonnøytralt til New York for å holde tale. (Scenen der hun ankommer Manhattan er «Greta»s store emosjonelle klimaks).

«ATLANTIC CROSSING»: Thunberg om bord på båten som tok henne fra Portsmouth til New York. Foto: Tour de Force

Denne tilgangen, og et ett hundre prosent forståelig ønske om å verne om sitt unge og sårbare objekt, medfører imidlertid også at han danser rundt alt som kan minne om kontroverser, kritikk eller riper i lakken.

Foreldrene hennes, ofte demonisert av meningsmotstandere som PR-kåte showbiz-impresarioer, forblir skyggefulle eminenser med uklare roller. Moren, Malena Ernman, er knapt å se. Faren Svante banner mye, og synes å spille en del for kameraet. Hvem er de, hva mener de? «Greta» spør ikke.

Grossman har i det hele tatt lite å tilføre til det vi allerede vet – bortsett fra levende bilder. Men har i alle fall vært der «från början». Han var på plass med kameraet da Thunberg startet sin skolestreik for klimasaken i 2018. Han har vært med på reisene ut i verden før å møte voksne, viktige mennesker som har smilt litt nedlatende til henne.

BARNEKORSTOG: Gretas Thunberg i front for streikende skolebarn. Foto: Tour de Force

Som på EU-konferansen der Thunberg tar til orde for de helt store og inngripende tiltakene, og Jean-Claude Juncker svarer med å snakke uforpliktende om en felles standard for spylingsmekanismen i vannklosetter. Som når en dum voksen utbryter at «disse folkene er her for din skyld!» etter en tale. «Nei, de er her for sin egen», irettesetter Greta.

Thunberg selv fremstår i det hele tatt som et eksepsjonelt menneske, ribbet for unødvendig beundring i møte med kjendiser og mektige mennesker. Hun beholder sitt skeptiske, morske ansiktsuttrykk selv når Pave Frans ber om en avtale.

HAGIOGRAF: Regissør Nathan Grossman. Foto: Tour de Force

Hun skriver gode taler, og fremfører dem på eminent engelsk. Hun evner å le hjertelig av sine mest bøllete motstandere: Bolsonaro, Putin, Trump. Kun én gang ser vi øynene hennes smalne av forakt. Det er når en italiensk forståsegpåer kaller henne «en radikal baby».

«Greta» er en slags popstjernefilm, helt uten kritisk distanse til mennesket den portretterer. Og det er som sagt trist at den ikke bringer mer informasjon til torgs.

Men det kommer garantert flere og bedre dokumentarer om både klimakrisen og Greta Thunberg. Det er ni plussgrader i november når dette skrives.

Publisert: 05.11.20 kl. 21:53

Les også

Mer om Filmanmeldelse Greta Thunberg