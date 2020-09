POST MORTEM-ROLLE: Anne Grete Preus, som gikk bort i august i fjor, har en av stemmene i den nye «Knutsen & Ludvigsen»-filmen som har premiere til uken. Foto: Terje Bringedal

Anne Grete Preus i skurkerolle

Har stemmen til Gudrun i den nye «Knutsen & Ludvigsen»-filmen, innspilt bare få måneder før hun gikk bort i august i fjor.

- Opptakene med Anne Grete ble gjort i mars i fjor, altså noen måneder før hun gikk bort, forteller produsent Eric Vogel i Tordenfilm.

– Det var ingen som merket noe på henne da, eller hadde mistanke om at hun var syk. Vi var like sjokkskadde og lei oss som alle andre da hun døde. Vi lot opptaket med henne ligge en stund, for å vurdere hva vi skulle gjøre med det, sier Vogel.

Anne Grete Preus døde etter en tids sykdom den 25. august i fjor, bare 62 år gammel.

«Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret» har Norgespremiere den 25. september, men har allerede hatt førpremiere i Trondheim sist helg og i Oslo lørdag. Filmens hovedskurk heter Gudrun, og det er altså denne skikkelsen som Anne Grete Preus låner stemme til.

- Opptakene ble en full session hvor vi kom gjennom manus. Vanligvis tar vi inn igjen karakterene etter å ha klippet til manuset, men det rakk vi ikke med Anne Grete. Likevel, da vi hørte gjennom opptakene, fant vi fort ut at dette holder - vi har karakteren! forteller Vogel.

BIKER: Gudrun er hovedskurken i «Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret». Foto: Tordenfilm

Selv en storhet som Anne Grete Preus måtte gjennom audition først. Deretter tar regissører, produsenter og manusforfatter en diskusjon på om vedkommende passer til rollen.

Manusforfatter Øystein Dolmen - Knutsen & Ludvigsens far sammen med Gustav Lorentzen - var også en nær venn av Anne Grete Preus, ikke minst etter å ha deltatt sammen i den første sesongen av TV2s «Hver gang vi møtes» i 2012, men i dette tilfellet var det regissørene Rune Spaans og Gunhild Enger som hadde det siste ordet.

– Det var også Rune Spaans som i sin ungdom hørte Anne Grete gjøre sin første stemme i en animasjonsfilm som Ursula i «Den lille havfruen». Han ble dypt fascinert og husket det godt, selv om det er over tretti år siden. Så hvorfor har hun ikke gjort mer? var spørsmålet alle stilte seg etter at Preus var ferdig i studio.

– Hun hadde virkelig satt seg inn i manus og stilte veldig forberedt og motivert. Hun tok det på strak arm og lekte seg med rollen - la inn litt sang og noe av sitt eget som ikke sto i manus, sier en fornøyd produsent.

