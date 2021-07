Florence Pugh går hardt ut mot kritikerne. Foto: LUCAS BARIOULET / AFP

Florence Pugh om forholdet til Zach Braff: − Jeg tror det irriterer folk

«Black Widow»- aktuelle slår tilbake mot kritikken hun har fått for å være sammen med den 21 år eldre kjæresten Zach Braff (46).

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

– Jeg tror det irriterer folk fordi det ikke er som forventet, sier Florence Pugh til Sunday Times.

Hun er blant Hollywoods heteste skuespillere for øyeblikket, og for tiden aktuell i Marvel-filmen Black Widow.

For to år siden ble hun sammen med «Scrubs»-stjernen Zach Braff, som er 21 år eldre, altså 46 år gammel.

Og reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Hun har flere ganger opplevd å få hatkommentarer på sosiale medier når hun har publisert et bilde eller innlegg med kjæresten.

Til det svarer hun:

– Jeg er 24 år gammel. Jeg har jobbet siden jeg var 17 år. Jeg har tjent penger siden jeg var 17 år. Jeg ble voksen da jeg ble 18 år, da begynte jeg også å betale skatt. Jeg vil understreke det faktum at jeg er 24 år.

– Jeg trenger ikke dere til å fortelle meg hvem jeg skal elske eller ikke, og jeg ville aldri noensinne fortelle noen hvem den kan være sammen med. Det er ikke noe noen trenger å bry seg om, fortsetter hun.

Hun kom også med forslag til dem som motsetter seg forholdet.

– Jeg har ikke noe imot at du ikke liker meg, det er helt i orden. Hvis det er tilfelle er det bare å ikke følge meg på sosiale medier.

OSCARNOMINERT: Florence Pugh gjorde seg bemerket i filmen «Little Women». Foto: Wilson Webb

Florence Pugh ble i 2020 nominert til Oscar for beste kvinnelige birolle i filmen «Little Women».

VGs anmelder beskrev den som en uomtvistelig feministisk film, som ikke bare kan, men bør, sees.

Zach Braff har de siste årene jobbet som regissør, i tillegg til å være programleder for podkasten «Fake Doctors, Real Friends with Zach and Donald».