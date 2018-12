BURSDAG: Som en del av den nye midlertidige samværsavtalen mellom Brad Pitt og ekskona Angelina Jolie, feiret han denne uken sin 55-årsdag med barna. Foto: Abraham Caro Marin / TT / NTB scanpix

Fikk feire 55-årsdagen med barna

Brad Pitt feiret tirsdag sin 55-årsdag med de seks barna han har med ekskona Angelina Jolie.

Flere av barna skal også ha overnattet, skriver People .

Ifølge nettstedet blir dette sett på som en steg i riktig retning og at det opprivende forholdet mellom de tidligere ektefellene kan være i ferd med å roe seg ned. Ikke minst med tanke på de seks barna, Maddox, 17, Pax, 15, Zahara, 13, Shiloh, 12 og de 10-år gamle tvillingene Vivienne og Knox.

Angelina Jolie og Brad Pitt gikk fra hverandre for to år siden. Det har vært en stormfull tid med mye offentlig skittentøyvask mellom de to Hollywood -stjernene.

Særlig har kampen om barna fått mye oppmerksomhet. Men for to uker ble de to enige om en midlertidig avtale som ivaretar omsorg og samvær med barna.

– Det er ikke en permanent avtale, men en avtale som bidrar til å holde prosessen i gang, sier en kilde som står paret nær til People.

Denne avtalen skal ifølge Jolies advokat ha kommet i stand etter anbefalinger fra eksperter i barnefordelingssaker som er oppnevnt av domstolen.

Så sent som i sommer ble Jolie pålagt av en dommer å sørge for å gi barna mer tid med sin far. Den gang het det i rettsdokumentene at « at det er skadelig for barna å ikke ha et forhold til faren, og at det er kritisk at de alle har et sunt og sterkt forhold til begge foreldrene».

Jolie har også hevdet at Brad Pitt ikke har betalt nok barnebidrag , noe som fikk han til å slå kraftig tilbake : I rettsdokumenter hevdet han å ha betalt 1,3 millioner dollar, rundt 11 millioner norske kroner til ekskona. I tillegg hevder han å ha lånt henne ytterligere åtte millioner dollar.