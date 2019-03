HJERTEINFARKT: Et hjerteinfarkt tok livet av Jan-Michael Vincent i februar. Foto: Bobby Bank / Getty Images North America

«Airwolf»-stjerne død

Jan-Michael Vincent døde for nesten en måned siden, 74 år gammel, men nyheten er ikke kjent før nå.

Det er TMZ som melder at nok en Hollywoods klassiske 80-tallsskuespillere har gått bort. Jan-Michael Vincent spilte helikopterpiloten Stringfellow Hawke i den svært populære tv-serien «Airwolf» på CBS, og skal ifølge TMZ ha vært en av sin tids aller best betalte skuespillere og tjent nær to millioner kroner for hver episode.

TMZ siterer fra dødsattesten til Vincent, som viser at skuespilleren gikk bort etter et hjerteinfarkt mens han var innlagt på et sykehus i Nord-Carolina allerede den 10. februar, og at han nå er kremert uten å bli obdusert.

80-TALLS-HUNK: Jan-Michael Vincent i 1984. Foto: WALLY FONG / ASSOCIATED PRESS

Vincent har selv vært åpen om sine narkotika- og alkoholproblemer, og i 2012 måtte han amputere den ene leggen etter at han ikke ble kvitt en infeksjon.

Jan-Michael Vincent spilte – foruten «Airwolf» i en rekke andre tv-serier som er kjent også fra norske skjermer, som «Lassie», «Bonanza» og «Kruttrøyk».

På kinolerretet spilte han blant annet mot Burt Reynolds «Hooper» (1978) og mot Kim Basinger i «Hard Country» (1981).

Hans siste filmprosjekt var «White Boy» fra 2002.