VERTER: Sandra Oh og Andy Samberg på scenen under årets Golden Globes. Foto: Paul Drinkwater / TT NYHETSBYRÅN

Tårevåt Sandra Oh startet Golden Globe-showet

FILM 2019-01-07T01:21:04Z

Hollywoods feiring av TV- og filmbransjen finner sted natt til mandag norsk tid. «Grey’s Anatomy»- og «Killing Eve»-stjernen Sandra Oh startet med en beveget påminnelse om hvor viktig det er med mangfold på skjermen.

Publisert: 07.01.19 02:21 Oppdatert: 07.01.19 03:09

Kveldens verter, Sandra Oh og Andy Samberg, startet showet med en omvendt form for «grilling». I stedet for den sedvanlige «dissingen» av de nominerte, kjørte de i gang med skamløs skryt av stjernene i salen.

Deretter tok kvelden en litt mer alvorlig tone da Oh tydelig rørt sa hun hadde takket ja til den fryktingytende jobben med å være vert fordi det var en del av forandringen Hollywood er i gang med - at man ser mer mangfold både på skjermen og på lerret - hun henviste blant annet til alle nominasjonene til «Black Panther» og «Crazy Rich Asians».

Du kan selv følge utdelingen på TV 2 Livsstil og Sumo.

Kveldens første vinner ble Michael Douglas som vant i kategorien Beste mannlige skuespiller i en musikal- eller komiserie for «The Kominsky Method». Han sendte en spesiell takk til sin 102-årige far, Kirk Douglas.

En av kveldens overraskelser, var at HFPA innførte en helt ny ærespris, i tillegg til Cecil B. DeMille-prisen. Den første mottakeren av prisen for lang innsats i TV-bransjen var Carol Burnett, som prisen også er oppkalt etter.

Her kan du se oversikten over alle de nominerte og vinnerne etter hver som det blir klart.

1 av 5 Patricia Arquette vant for «Escape at Dannemora». MARK RALSTON / AFP

