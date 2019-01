Oscar mangler vertskap – men nå avsløres de nominerte

Oscar-opptakten har vært kaotisk, men nå er det i hvert fall straks klart hvilke filmer og stjerner som kan vinne det ettertraktede trofeet.

Skuespillerne Kumail Nanjiani (40) og Tracee Ellis Ross (46) leser i dag kl 14.20 norsk tid opp alle vinnersjansene direkte fra Samuel Goldwyn Theatre i Beverly Hills.

Følg med på VGTV-sendingen øverst i artikkelen. Totalt 24 kategorier skal leses opp.

Artikkelen bygges ut i bunnen med alle kategoriene etter hvert som de er lest opp.

«Bohemian Rhapsody» og «Green Book» er spådd å forsyne seg grådig av nominasjonene. «A Star Is Born» ble også tidligere sett på som en stor favoritt, men etter at den nærmest ble neglisjert under Golden Globe-udelingen på nyåret, er den mer usikker .

Uten programleder

Prisutdelingen nærmer seg med stormskritt, og ennå er det usikkert hvem som skal være programleder for seremonien. 5. desember ble det opplyst at komiker Kevin Hart hadde fått det ærefulle oppdraget. Kun to dager senere trakk han seg etter å ha blitt beskyldt for homofobiske uttalelser for mange år siden.

På nyåret gikk talkshow-dronningen Ellen DeGeneres ut og sa at hun håpet Hart ville ombestemme seg . Det har han ikke gjort. Det ryktes at utdelingen i år vil gå av stabelen uten vertskap. Det har kun vært forsøkt fire ganger tidligere i prisdryssets 91 år lange historie – 1969, 1970, 1971 og 1989 – med vekslende hell, ifølge kritikerne.

Årets Oscar-galla finner sted i Los Angeles søndag 24. februar.

Norges Oscar-håp «Hva vil folk si» kom ikke gjennom nåløyet. Danmark («Den Skyldige» regissert av Gustav Möller) er eneste skandinaviske land som stiller med sjanse til å få nominasjon og dermed Oscar-statuett før dagens kunngjøring.

Golden Globe Awards er normalt et godt pekepinn når det gjelder hvilke filmer og stjerner som stikker av med Oscar. Her ser du hvem som stakk av med heder og ære 6. januar .

Lyst til å se tidligere Oscar-filmer? Finn ut hvor de strømmes i VGs nye TV guide

Alle de nominerte – oppdateres fortløpende:

