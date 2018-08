EKS-KOLLEGER: Jimmy Bennett var bare syv år da han spilte mot 20 år eldre Asia Argento. Beskyldningene stammer fra da de møttes igjen 10 år senere. Foto: FREDERICK M. BROWN / AFP

Asia Argento gikk i bresjen for #metoo – skal selv ha blitt anklaget for sex-overgrep

Italienske Asia Argento (42), en av de første til å anklage Harvey Weinstein (66) for voldtekt, skal selv ha betalt en ung mann for å holde tett om lignende beskyldninger mot henne selv.

Argento, skuespiller og regissør – og kjæresten til den nylig avdøde TV-stjernen Anthony Bourdain , er i hardt vær. Stjernen skal ifølge New York Times ha betalt amerikanske Jimmy Bennett (22), skuespiller og musiker, over tre millioner kroner for å få overgrepsbeskyldninger ut av verden.

Bennett skal i kjølvannet av Argentos anklager mot Hollywood-produsent Weinstein selv ha kommet med påstander om at Argento seksuelt forgrep seg på ham på et hotellrom for fem år siden. Hun skal da ha vært 37, og han 17. Den seksuelle lavalderen i California er 18 år.

De to ble kjent da Bennett var bare syv år og spilte rollen som hennes sønn i filmen «The Heart Is Deceitful Above All Things» i 2004.

New York Times skal ha fått tilsendt informasjon om anklagene og det påfølgende økonomiske oppgjøret mellom Argento og Bennett, i form av krypterte dokumenter fra en ukjent tipser. I tillegg skal avisen ha fått tilsendt et bilde av filmstjernen og Bennett liggende i en seng – datert tilbake til 2013. Som en del av avtalen de to imellom, skal Bennett ha gitt fra seg opphavsretten til bildet – en selfie – til den 20 år eldre skuespilleren.

Argento postet selv bilder på Instagram fra de to møttes i 2013, der hun skrev at hun var lykkelig over gjenforeningen ( artikkelen fortsetter under bildet ):

TMZ er blant mediene som omtaler saken, og som har gjengitt flere av de gamle Instagram-bildene.

I dokumentene som NY Times har fått innsyn i, skal James Michael Bennett, som han opprinnelig heter, ha forklart at han har fått store følelsesmessige problemer som følge av det angivelige overgrepet. Hendelsen skal også ha påvirket hans skuespillerkarriere i negativ retning, heter det.

En rekke store medier har sitert nyheten, men ingen har fått Argento eller Bennett i tale. Bennetts advokat, Gordon K. Sattor, opplyser til NY Times at Jimmy for tiden fokuserer på musikken.

Det har allerede kommet reaksjoner på de nye avisavsløringene på Twitter. Mange påpeker at disse ikke påvirker de store avsløringene som har rullet opp i #metoo-kampanjen, og mot Harvey Weinstein. Mange uttrykker også forferdelse, og mener Argento har hyklet når hun selv angivelig har hatt svin på skogen.

Det var også New York Times som 5. oktober i fjor slapp nyheten om seksuell trakassering og overgrep som Weinstein skal ha begått siden 1990. Mer enn 40 kvinner har stått frem og fortalt at de ble forulempet av Hollywood -giganten.

