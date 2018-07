TILBAKE: Buffy Summers (opprinnelig spilt av Sarah Michelle Gellar) er en ung jente som får et kall om å bekjempe ondskap. Hun forelsker seg i vampyren Angel (David Boreanaz). Nå kommer serien tilbake, med nye skuespillere. Foto: Getty Images

Planlegger nyinnspilling av Vampyrjegeren Buffy

Vampyrjegeren Buffy skal komme tilbake, med ny kvinne i hovedrollen.

En nyinnspilling av klassikeren «Buffy the Vampire Slayer», er på trappene, ifølge ET .

Denne gangen med en afroamerikansk kvinne i hovedrollen. Hvem dette blir, er ennå ikke bestemt.

The Hollywood Reporter skriver at det ennå ikke er kalt inn til casting for rollen som Buffy, men at det vil legges vekt på mangfold i serien.

Serieskaper Joss Whedon er med som ansvarlig produsent og Monica Owusu-Breen, som står bak manuset i serier som Lost, Alias og Agents of S.H.I.E.L.D., er med som hovedmanusforfatter og produsent.

De to skal ha jobbet med en pilot siden slutten av 2017.

Bekjemper ondskap

Det var Sarah Michelle Gellar som hadde hovedrollen da serien gikk i syv sesonger, fra 1997 til 2003. Serien ble vist på TV Norge.

Hovedpersonen Buffy Summers (Gellar) er en ung jente som får et kall om å bekjempe ondskap sammen med vennene Willow Rosenberg (Alyson Hannigan) og Xander Harris (Nicholas Brendon). Hun forelsker seg i vampyren Angel, spilt av David Boreanaz, som fikk en spin-off-serie med samme navn.

Det er 20th Century Fox Television som produserer den nye serien i USA, med håp om å få solgt til strømmetjenester som Amazon eller Netflix, skriver den britiske avisen Independent.

Gail Berman, Joe Earley, Fran Kazui og Kaz Kazui skal også være med som produsenter i den nye serien. De to sistnevnte var med på å produsere den originale Buffy-filmen fra 1992, som serien er basert på.