Preikestolen lagt til India i ny «Mission: Impossible»-film

Publisert: 17.07.18 04:36

I den kommende «Mission: Impossible»-filmen med premiere i august, er Preikestolen lagt til India. Stadig god norgesreklame, mener reiselivsbransjen.

Storfilmen med Tom Cruise i hovedrollen vakte stor oppmerksomhet over hele Norge da sluttscenene ble spilt inn på Preikestolen i Lysefjorden i fjor høst.

De fire dramatiske minuttene der superstjernen henger fra kanten av den ikoniske turistattraksjonen, ble sett på som en kjempeseier for norsk turisme. For mange var det nok derfor en nedtur å se at regissør Christopher McQuarrie har plassert Preikestolen i Kashmir i India.

Til Dagbladet , som først omtalte saken, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i region Stavanger i Visit Norway, at publikum raskt vil finne ut hvor scenene egentlig er spilt inn.

– Preikestolen er nesten like ikonisk som Eiffeltårnet i Paris, så det tror jeg ikke blir noe problem.

Heller ikke daglig leder Hege Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen mener det er noe stort problem at handlingen er lagt til India.

– Dette var vi forberedt på. Det er slik det foregår i de internasjonale storfilmene. Det er usannsynlig at en slik historie skulle ha skjedd her, sier hun til Dagbladet.

Den amerikanske filmproduksjonen mottok seks millioner kroner via insentivordningen til Norsk filminstitutt. Ordningen er til for å fremme norsk kultur, historie og natur.

Filmen får norgespremiere 3. august.