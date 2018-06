I TRØBBEL: Filmlegenden Peter Fonda. Her fra en filmfestival i Palm Springs i California. Foto: AP

Peter Fonda beklaget uttalelse om Trumps sønn

Publisert: 21.06.18 13:36

Oscar-vinneren sa at Baron (12) burde rives ut av armene til moren, presidentfrue Melania, og settes i et bur med pedofile.

Meldingen, som han skrev med store bokstaver på Twitter, kom i forbindelse med den pågående debatten om USAs håndtering av flyktninger med barn ved grensen til Mexico.

Rapportert

Nulltoleransen for ulovlig grensekryssing, som ble innført i mai, har ført til at foreldrene har blitt satt i varetekt og barna satt i interneringsleirer for mindreårige.

Etter sterke reaksjoner fra inn- og utland signerte president Trump et direktiv som skal hindre at denne praksisen fortsetter.

Nå kommer det fram at den 78 år gamle Hollywood-legenden Peter Fonda ble innrapportert til Secret Service etter at han i en rekke truende uttalelser, som nå er slettet, gikk til verbalt angrep på Trump-familien, og spesielt 12 år gamle Baron.

Fikk svar av Trumps sønn

Trump-talskvinne Stephanie Grisham uttalte onsdag at meldingene til Easy Rider-stjernen hadde blitt sendt videre til sikerhetsmyndigheten Secret Service. Hun beskrev meldingene som uansvarlige.

Presidenten eldste sønn, Donald Trump Jr. kommenterte det på følgende måte:

Han sammenlignet også Fondas utspill med TV-stjernen Roseanne Barr, som for kort tid siden måtte se at den populære TV-serien hennes med samme navn ble tatt av luften, etter å ha publisert en rasistisk spøk på samme plattform.

Men Trump Jr. tror ikke broren til Jane Fonda, som selv er premiereklar med «Boundaries» denne uken, kommer til å lide samme skjebne.

– Jeg har en mistanke om at ingenting kommer til å skje.

I en uttalelse fra Sony Pictures Classics heter det at Fondas meldinger var «uansvarlige, ubetenksomme og avskyelige».

Beklager

Onsdag kveld beklaget Peter Fonda meldingene rettet mot Donald Trumps yngste sønn:

– Jeg tvitret noe som var helt upassende om presidenten og hans familie som en respons på de overveldende bildene jeg så på TV. Som mange andre amerikanere har jeg opplevd det som veldig forstyrrende å se at flyktninger har blitt fratatt barna sine ved grensen, men jeg dro det altfor langt, skriver han i en uttalelse ifølge Fox News.

– Det var feil og jeg burde aldri har gjort det. Jeg angret med en gang og ber virkelig om unnskyldning til familien for hva jeg sa og for den skaden mine ord har ført til.