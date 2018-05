I ORDKRIG: Russell Crowe havnet i en humoristisk feide da han auksjonerte bort effekter fra filmkarrieren. Foto: Charles Sykes / TT NYHETSBYRÅN

Russell Crowe donerte penger til koalaer med klamydia

Publisert: 07.05.18 10:07

Den newzealandske filmgiganten fant løsningen etter en hysterisk og humoristisk ordkrig med den britiske talkshow-stjernen og komikeren John Oliver.

Bakteppet for feiden mellom de to celebritetene har sitt utspring i Russell Crowes skilsmisse, skriver Deadline . I den forbindelse ville Crowe, som har bodd store deler av sitt liv i Australia , feire dette ved å auksjonere bort endel effekter fra filmer han har vært med i og/eller produsert.

Da fikk John Oliver og hans talkshow «Last Week Tonight» på HBO vann på mølla.

I en opphetet budrunde fikk Oliver til slutt tilslaget på en susp som Russell Crowe brukte i «Cinderella Man ». Antatt verdi var 4000 kroner, men John Oliver måtte strekke seg til over 56.000 kroner før suspen var hans.

– Det er en høy pris å betale bare for å finne ut hvordan Crowes baller luktet i 2005, bemerket John Oliver på showet.

Han fikk blant annet også tilslaget på Crowes regissørstol fra «American Gangster», vesten han bare i «Les Miserables» og en hette fra «Robin Hood».

Så startet moroa.

John Oliver erklærte dermed at han ville donere disse effektene til den aller siste Blockbuster-forretningen i Anchorage, Alaska. Den legendariske videobutikk-kjeden gikk konkurs i 2013 på grunn av det økende tilbudet av online-butikker, men i Alaska har den hittil overlevd - såvidt.

Deretter takket Russell Crowe på Twitter og kalte dette en vidunderlig og snill handling fra Oliver.

– Jeg skal nå tenke ut hvordan jeg best kan utnytte pengene som John Oliver har brukt på skritt-beskyttere og andre ting. Tatt i betraktning hans ektefølte kjærlighet for Australia og de som bor der, må det bli noe helt spesielt, skrev Russell Crowe.

John Oliver svarte med å si at han ikke kunne huske at han noen gang hadde vist kjærlighet overfor Australia og de som bor der.

– Det må i så fall være at jeg har vist morbid nysgjerrighet for det, omtrent som en ni år gammel gutt som pirker i en død frosk med en pinne, repliserte Oliver.

Men i helgen kom svaret fra Russell Crowe, også det på Twitter, etter at han hadde fått en «eureka-opplevelse».

Der dukker familien til Steve Irwin opp i en video fra Australia Zoo Wildlife Hospital. Steve Irwin var en verdensberømt programleder og miljøvernaktivist som døde i 2006, bare 44 år gammel, etter å ha blitt stukket i hjertet av en piggrokke.

– Koalabjørner lider akkurat nå under en sykdom som heter klamydia. Den kan føre til blindhet, infertilitet og død, sier familien i videoen.

Irwin-familien takker deretter Russell Crowe for den sjenerøse donasjonen av John Olivers penger som skal gå til utprøvning av en ny vaksine. Og prikken over i’en; sykehusavdelingens navn blir The John Oliver Koala Chlamydia Ward.

Dette fikk John Oliver til å pakke ned hele settet til «Last Week Tonight» og gi uttrykk for at han nå hadde oppnådd alt han kunne oppnå med showet. Nå kunne han slutte.

– Dere får unnskylde meg - jeg har en viktig avtale med noen svært smittsomme koalabjørner, sa Oliver, noe som fikk fansen til å undres i sosiale medier om han virkelig mente det.

Men de kan trolig slappe av, skriver Deadline. I september i fjor fornyet HBO og John Oliver sin avtale til å vare ut 2020 foreløpig.

