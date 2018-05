HILSER TILBAKE: Jakob Oftebro får en varm hilsen fra sin danske kollega Pilou Asbæk og hilser varmt tilbake. Foto: Hallgeir Vågenes

Kjendisvenn med rørende hilsen til Jakob Oftebro

Publisert: 26.05.18 21:26

FILM 2018-05-26T19:26:49Z

Nøyaktig én uke etter at han ble brannskadet i ansiktet, kommer det et etterlengtet livstegn fra Jakob Oftebro.

Det kommer i form av et svar på et Instagram-innlegg fra hans gode venn, den danske stjerneskuespilleren Pilou Asbæk - kjent fra serier som «Borgen» og «Game of Thrones», samt som vert for Eurovision Song Contest i 2014.

Han postet lørdag kveld en varm og rørende hilsen på Instagram til Jakob Oftebro . Der publiserer han også et ett år gammelt bilde av seg selv, Jakob og en tredje venn.

Asbæk beklager at han ser altfor lite til Oftebro, og skriver blant annet:

«Og nå har det skjedd noe med Jakob, med min venn... Noe som jeg simpelthen ikke kan forstå kan skje. Jeg sender min kjærlighet, min støtte og mine tanker. Du er ikke alene. Vi står sammen. Vi må passe på hverandre. Vi har et ansvar for hverandre. Vårt arbeidsmiljø er tøft, er utsatt og ikke alltid så sikkert som man måtte/kunne ønske», skriver Pilou Asbæk.

Han avslutter bromance-innlegget med «love you bro!!», hvor Oftebro senere svarer: «Kom til meg, så skal du få en klem!»

Dette er et av de første livstegnet fra Jakob Oftebro etter at han ble brannskadet i ansiktet av en Molotovcocktail under innspillingen av «Hamilton» for nøyaktig en uke siden. Hele uka har apparatet rundt Oftebro og «Hamilton»-teamet lagt lokk på det meste av informasjon om det som skjedde.

VG har også lørdag kveld forsøkt å komme i kontakt med Jakob Oftebros management, samt «Hamilton»-regissør Kasper Barfoed, men har foreløpig ikke fått svar.

«Hamilton»-produsent Patrick Nebout i Dramacorp Pampas Studios gjentar i en epost til VG lørdag kveld det som er sagt tidligere i uken - at det er for tidlig å uttale seg om omstendighetene fra en uke tilbake fordi det pågår en utredning om hva som har skjedd.

– Vårt absolutte fokus akkurat nå er at Jakob og teamet skal ha det bra, skriver Nebout.