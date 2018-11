SEXY: - En hyggelig overraskelse, sier Idris Elba om kåringen. Foto: Hannibal Hanschke / X02197

Idris Elba kåret til verdens mest sexy mann 2018

FILM 2018-11-06T08:59:25Z

Tirsdag morgen ble det kjent at Hollywood-stjernen ble kåret til årets mest sexy mann av amerikanske People Magazine. - En skikkelig ego-boost, sier Elba som er vel så opptatt av at folk skal stemme i mellomvalget.

Publisert: 06.11.18 09:59

Det er 33. gang People presenterer sin «Sexiest Man Alive»-kåring og den 46 år gamle britiske skuespilleren føyer seg inn i rekken av stjerner som Mel Gibson som var første mann til å smykke seg med tittelen i 1985 til fjorårets mest sexy mann, Blake Shelton.

– Du tuller meg meg nå, var Idris Elbas første reaksjon da han fikk vite om utmerkelsen.

Men i følge People som har Idris over hele forsiden i ukens papirutgave hentet han seg raskt inn igjen.

– For å være helt ærlig, det er en god følelse og en hyggelig overraskelse, sier Idris Elba i intervjuet.

Han oppfordrer gjerne fansen til å kjøpe ukens utgave av magasinet.

– Jeg er både beæret og takknemlig. Men det som er enda viktigere er at du stemmer i mellomvalget. Din stemme kan utgjøre en forskjell, skriver han på Twitter tirsdag morgen.

Når han blir bedt om å fortelle om livets største øyeblikk er han ikke et sekund i tvil:

– Det er da barna mine kom til verden.

Elba har to barn fra tidligere forhold. Datteren Isan (16) og sønnen Winston (4).

– Jeg er en kysse- og klemmepappa. Sønnen min synes det er helt topp, men datteren min er ikke så fornøyd med akkurat det, sier Elba.

Han fikk sitt gjennombrudd i HBO -serien «The Wire» og har medvirket i en rekke store Hollywood -filmer de siste årene. Det vakte stor oppsikt da han i sommer kom med et hint på Twitter at han muligens var aktuell som den nye James Bond.

Under et bilde skrev han følgende. «My name is Elba, Idris Elba – med en klar referanse til James Bonds signaturreplikk – My name is Bond, James Bond».

Det er jo et stykke vei fra hans reaksjon fire år tidligere, i 2014 da han også var en av mulige kandidater.

– Skal ikke 007 være kjekk? Glad dere syns jeg har en sjanse, skrev skuespilleren etterfulgt av et ønske om et godt nytt år til sine nesten 1,3 millioner Twitter-følgere .