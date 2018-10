EKSPAR: Nicole Kidman og Tom Cruise på en pressekonferanse i Tokyo i 1999 – like før bruddet. Foto: SHIZUO KAMBAYASHI / AP

Derfor giftet Nicole Kidman seg med Tom Cruise

Nicole Kidman (51) hadde en spesiell baktanke da hun giftet seg med Tom Cruise (56) i 1990.

Publisert: 16.10.18 10:54

Hollywood -dronningen misliker å rippe opp i gamle sår. Riktignok har hun i sjeldne intervjuer betrodd at hun fikk hjertet knust da Cruise forlot henne i 2000 , men etter at hun giftet seg med countrystjernen Keith Urban (50) for 12 år siden, sitter det lenger inne å mimre i gamle romanser.

– Det at jeg giftet meg med Tom Cruise da jeg var 22, er noe jeg er lite lysten på å utbrodere. I dag er jeg nemlig gift med min store kjærlighet i livet, og derfor føles det nesten respektløst, sier Kidman til New York Magazine-spalten The Cut .

Likevel gjør hun et unntak. Det var nemlig ikke bare forelskelse som gjorde at hun sa ja til å gifte seg i så ung alder. Cruise var på den tiden en langt mer etablert stjerne i Hollywood enn Kidman, med blant annet «Top Gun» og «Rainman» og «Days of Thunder» på merittlisten.

– Jeg giftet meg av kjærlighet, men det å ha en ektemann med så stor makt, gjorde at jeg slapp unna seksuell trakassering, forteller Kidman.

– Det dreide seg rett og slett om å beskyttelse, forklarer hun.

Opplysningene kommer i kjølvannet av all turbulensen rundt #metoo-opprøret i filmbransjen.

Den australske filmstjernen, kjent fra blant annet «Eyes Wide Shut» – hvor hun dampet opp lerretet med nettopp Cruise – samt suksesser som «The Hours», «Cold Mountain, «The Others» og «Moulin Rouge», sier videre i intervjuet at hun fortsatte å jobbe aktivt også etter bryllupet.

– Men jeg var likevel i en beskyttelsesboble.

Da ekteskapet havarerte i 2000 forandret tilværelsen seg også på dette området. Cruise var ikke lenger en sikkerhet mot uønsket oppmerksomhet fra påtrengende menn i bransjen.

– Da var jeg 32–33, og det var nesten sånn at jeg plutselig ble voksen, forteller hun.

51-åringen unnlater imidlertid å navngi hvilke settinger og hvem i miljøet hun har strevd med å holde på avstand. Da det stormet som verst rundt skandaleprodusent Harvey Weinstein (66) i fjor, uttrykte Kidman sin støtte til alle kvinner som hadde valgt å stå frem. Men heller ikke da nevnte hun Weinstein eller andre spesielt.

– Selvsagt har jeg mine metoo-erfaringer, men jeg ønsker ikke å utbrodere dem i en avisartikkel, sier hun til The Cut .

Filmstjernen har siden slått seg opp som en like stor stjerne som eksmannen. Ikke minst har hun i motsetning til Cruise vunnet den gjeve Oscar-statuetten.

Kidman har døtrene på ti og syv år gamle med Urban. I tillegg er hun og Cruise adoptivforeldre til to barn, som nå er blitt på 25 og 23.