Advokat ut mot Aksel Hennies Joshua French-samtaler: - Ante ikke hva han drev med

Advokat Hans Marius Graasvold kaller Aksel Hennies samtaler med Joshua French i fengselet i Kongo for «totalt uansvarlig og uforsvarlig».

– Aksel Hennie tok store sjanser både på egne vegne og Joshuas. Som han selv har uttalt gjorde han det fordi han hadde behov som skuespiller. Da ser man ikke veldig mye lenger enn sin egen nese, sier Joshua Frenchs advokat, Hans Marius Graasvold.

Filmen «Mordene i Kongo», som hadde premiere fredag, er basert på de virkelige hendelsene da Joshua French (36) og Tjostolv Moland ble arrestert og dømt til døden i Kongo i 2009.

Mistenkte opptak

I forbindelse med lanseringen har Aksel Hennie (42) fortalt at han smuglet med seg et spionkamera for å gjøre opptak under samtaler hadde hadde med French i fengselet i Kongo.

Hennie besøkte French fem ganger i fengselet i månedsskiftet september / oktober 2016. Der stilte han French en rekke inngående spørsmål, om opprettelsen av sikkerhetsselskapet, formålet med turen til Kongo og hva som skjedde den kvelden sjåføren ble drept.

Etter det VG kjenner til mistenker French på et tidspunkt at samtalen blir tatt opp, men han får det ikke bekreftet. Han forteller også selv at han er syk.

Graasvold vil ikke kommentere innholdet i samtalene, men:

– Det er totalt uforsvarlig og uansvarlig å gå frem på den måten Hennie gjorde. For det første skulle han ikke vært der inne i det hele tatt. For det andre går man ikke inn for aktivt å forsøke å knekke en fyr ved å benytte metoder som innebærer en form for hobby-psykoanalyse, sier Graasvold.

Svarer ikke

VG har de siste 24 timene gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Aksel Hennie, via hans agent Martin Braathen. Vi har sendt en rekke spørsmål til mailadressen som ble oppgitt av Braathen, men har siden ikke fått svar verken på mail, SMS eller telefon. Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Hennie selv.

Hennie har blitt forelagt Graasvolds uttalelser, og blant annet fått spørsmål om vurderinger rundt samtalene med French i fengselet, både opp mot Frenchs tilstand, den konfronterende tonen og risikoen han tok.

Til Dagbladet Magasinet har imidlertid Hennie erkjent at han var «enormt konfronterende» mot French.

– Så konfronterende at jeg vet folk rundt ham har reagert. Jeg ville se ham knekke, ikke sant? Alt jeg gjorde i møte med Joshua handler om at jeg bare hadde en uke på å få ut informasjon og forstå mannen jeg brukte to år av livet mitt på. Jeg måtte knekke ham for å få det jeg trengte, sier Hennie til avisen.

Skuespilleren svarer «nei» på spørsmål om hans behov veier tyngre enn Frenchs sikkerhet og helse, og sier han gjorde sin egen risikovurdering. Han går ikke inn på Frenchs helsetilstand, men sier han aldri ville besøkt ham om han trodde French ikke ville komme hjem på grunn av hans valg. I forlengelsen av et spørsmål om han trodde han selv kunne blitt fengslet om han ble oppdaget, sier Hennie følgende til Dagbladet:

– I arbeidet mitt er jeg kompromissløs. Jeg kan ikke gå i møte med en kompromissløs fyr og være mindre kompromissløs selv. Jeg kan ikke gå på akkord med meg selv i hvordan jeg innhenter informasjonen jeg trenger. Men jeg ville gått på kompromiss med meg selv hvis jeg hadde tenkt at han kunne dø.

I forbindelse med lanseringen av filmen sa også Hennie blant annet dette til VG om samtalene med French:

– For meg, når jeg jobber, er arbeidet mitt det viktigste. Jeg tar slike valg ut fra hva jeg opplever at den filmen eller det prosjektet trenger. Men det er klart, det er en risikovurdering man tar fortløpende i en sånn setting.

Hennies besøk til French i fengselet var noen måneder før innspillingen av filmen begynte.

– Det hadde blitt nevnt tidligere at det var en mulighet for at Hennie skulle besøke Joshua French i fengselet. Men jeg tenkte at inn i det fengselet kommer han ikke uansett, sier Hans Marius Graasvold.

– Kritisk fase

– Han kom seg inn på et tidspunkt hvor Utenriksdepartementet (UD) og vi jobbet på spreng. Det var midt i én av mange kritiske faser, som vi jo var i underveis, før det endelig løste seg.

Frykten bunnet først og fremst i at myndighetene i Kongo skulle finne ut at det ble laget en film om Kongo-saken.

– Oppriktig engstelige

Hennie utga seg ikke for å være skuespiller, men venn av familien, da han besøkte French i fengselet. Graasvold sier de var bekymret for at Hennie skulle bli oppdaget, og at man igjen skulle sitte med to norske fanger i Kongo.

– Det var en oppriktig og velbegrunnet frykt, sier han.

– Om dette hadde blitt oppdaget, kunne det skjedd at Joshua aldri ville kommet seg hjem fra fengselet i Kongo. Det var den frykten vi satt med, forteller advokaten.

Han forteller om hektisk møte- og telefonaktivitet med UD.

– Hva vi snakket om i møte og hva vi tok på telefonen, det husker jeg ikke. Men det var det som var foranledningen. Hva gjør vi om dette kommer ut? sier Graasvold.

Av sentrale kilder får VG opplyst at Hennies besøk i fengselet kom brått på norske myndigheter, som tok situasjonen alvorlig.

Graasvold sier de ville hatt et forklaringsproblem dersom Hennie ble oppdaget, fordi tanken hele tiden hadde vært å si Joshua ikke hadde noe med filmen å gjøre.

– Men i et sånt tilfelle er spørsmålet nettopp hvorfor Joshua da sitter i fengselet og snakker med hovedrolleinnehaveren, forklarer han.

At Hennie hadde med seg et spionkamera, en klokke som tok opp video og lyd, kunne også gått utover French dersom det ble oppdaget, ifølge Graasvold.

– Rett og slett fordi man da ville gått ut fra at Joshua også visste om dette. Han var tross alt spiondømt, så hvem vet hva de hadde kokt i hop.

Produsenten avviser

Produsent Christian Fredrik Martin, som selv var i Kongo og bidro til at Hennie fikk møte French, avviser kontant Graasvolds påstand om at Hennies besøk til French i fengselet kom brått på.

– Vi hadde ikke dratt hvis ikke vi hadde hatt samtykke fra de pårørende. Vi hadde kontinuerlig dialog med dem, av respekt for dem og situasjonen. Det viser også det faktum at vi hadde med oss en koffert med ting fra familien som skulle overleveres til French i fengselet, sier han til VG.

Han forteller at de ventet et halvt år på å få klarsignal fra nettopp Graasvold og Kari Hilde French til å dra.

– Fram mot at vi fikk finansieringen av filmen på plass i 2016 var jeg tydelig på at vi enten måtte legge prosjektet på is, eller kjøre på videre, men at vi ikke ville fortsette uten at de pårørende til gjenlevende French var innforståtte med det. Men jeg gjorde det samtidig klart at hvis vi først kjørte på, ville det være vanskelig å stoppe snøballen fra å rulle videre.

Han sier filmselskapet i 2014, etter at French hadde fått drapsdommen for Moland, fikk beskjed om at French-leiren aksepterte at filmen skulle lages.

– Fikk klarsignal

Finansieringen av filmen var ferdig i juni 2016, kort tid før Kari Hilde French fikk audiens hos president Kabila. Ifølge Martin var alt klart for å sende ut pressemelding om at filmen skulle lages, men det ble stoppet i siste liten i dialog med blant andre Graasvold fordi audiensen ga fornyet håp om en snarlig løsning på Frenchs situasjon.

– De hadde tro på at ting skulle løse seg fort, men i august eller og september 2016 begynte de å miste troen igjen, og ga oss klarsignal til å reise. De var ikke nødvendigvis glade for det, men ga oss klarsignal, sier Martin.

Produsenten understreker at de også forsto at det var en risiko forbundet med å reise til Kongo og besøke French.

UD: – Filmskaperne kontaktet oss

Til VG sier kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, at de hele veien var tydelige på at innsatsen for å få French overført til Norge ville fortsette uavhengig av filmprosjektet.

– Filmskaperne kontaktet oss og ønsket vår vurdering av om prosjektet kunne ha en negativ innvirkning på sjansene for å få til en overføring av French til Norge. Fra UDs side bekreftet vi dette, men understreket at dette var et ansvar filmprosjektet selv måtte bære, sier Andersen, som ikke ønsker å kommentere ytterligere.

French: – Jeg var utslitt

VG er også kjent med at tilstanden til Joshua French, som var syk på det tidspunktet han fikk besøk av Aksel Hennie, skal ha forverret seg dramatisk etter samtalene med skuespilleren. Dette skal ikke ha bedret seg før mange måneder senere - da han var tilbake i Norge.

French sier selv til VG at han visste at Hennie skulle besøke ham, og at han var «utslitt» da skuespilleren dro.

– Jeg brukte opp absolutt alle reservene mine på å konsentrere meg og fokusere på de møtene. Jeg var veldig, veldig sliten da han dro, medgir 36-åringen, som likevel selv ikke har innvendinger mot samtalene i fengselet.

Hans Marius Graasvold ønsker ikke å uttale seg om sin klients helsetilstand, men kaller Hennies vurdering av om samtalene med French var forsvarlige, for tull.

– Han ante ikke hva han drev med. Jeg sa gjentatte ganger klart ifra til både ham selv og Friland Produksjon at det var risiko forbundet med å innhente informasjon på den måten. Likevel gjorde han som han gjorde, sier Graasvold, som understreker at de hadde å gjøre med en person som har sittet innesperret i flere år i Kongo.