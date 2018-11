INNESPERRET: Joshua French satt fengslet i drøye åtte år før han til slutt kom seg hjem til Norge. Moland på sin side, ble funnet død på cella i 2013. Foto: Helge Mikalsen

Tjostolv Molands onkel til VG: Leit at han blir framstilt slik i filmen

Jan Solberg var tett på da Tjostolv Moland satt fengslet i Kongo. Han reagerer på hvordan nevøen er framstilt, og kjenner seg ikke igjen i sykdomsbildet.

Filmen «Mordene i Kongo» har fått massiv oppmerksomhet de første ukene etter at den hadde premiere på norske kinoer. Filmen er basert på de virkelige hendelsene da Joshua French (36), spilt av Aksel Hennie (43) og Tjostolv Moland , spilt av Tobias Santelmann (38), ble arrestert og dømt til døden i Kongo i 2009.

– Ingen vanlig guttetur

Da Tjostolv Moland var mellom to og tre år gammel, giftet Jan Solberg seg med tanten til Tjostolv. Og ifølge NRK , tilbragte onkelen mye tid med sin nevø i årene som fulgte. Til VG forteller Solberg at han har sett filmen, men han legger ikke skjul på at han sitter igjen med blandede følelser.

– Hadde jeg ikke visst mer enn jeg vet, ville jeg tenkt at filmen er kjempefin. Og det er jo en fin kinofilm. Men den forteller ikke hele historien. Det finnes ingen sannhet i filmen, ikke mer enn hva som har kommet frem tidligere, sier han, og viser til Aksel Hennies uttalelse før premieren om at «sannheten finnes i filmen» .

– At Joshua og Tjostolv ikke var på en vanlig guttetur, det tror jeg har vært åpenbart hele tiden. Jeg er ikke i tvil om at de skulle gjøre noe spennende for å tjene penger, og jeg tror at begge jobbet for dem som ville betale, mener Solberg.

– Snakket med ham én uke før han døde

Som VG tidligere har omtalt reiste skuespiller Aksel Hennie til Kongo før innspillingen av filmen tok til. Der gjennomførte han flere samtaler med Joshua French for å forberede seg til rollen. Moland på sin side, døde i fengselet i 2013, og har dermed ikke fått muligheten til selv å «tegne et bilde» av sin person.

Som VG tidligere har skrevet, gjorde imidlertid French og Moland et hemmelig opptak i fengselet i 2012 , som ble overgitt produksjonsselskapet Friland Film.

I filmen fremstilles Moland som «hjernen» bak oppdraget i Kongo, uten noen mulighet til å forsvare seg nå i ettertid.

Jan Solberg bruker uttrykket «forvirrende» om måten nevøen er framstilt på.

– Tjostolv var jo syk i en periode, men i filmen virker det som at han var syk mye lenger enn hva som i virkeligheten var tilfellet. Selv snakket jeg med ham én uke før han døde og da var han i kjempehumør. Jeg merket ikke at det var noe med ham i det hele tatt. Jeg hadde ingen tro på at dette skulle ende som det gjorde, forteller han.

– Føler du at «Mordene i Kongo» skader Molands ettermæle?

– Nei, jeg ser ikke at filmen skader ettermælet hans mer enn det bildet som er tegnet av ham tidligere. Men jeg tror det avhenger litt av hvilken oppfatning man har av ham før man ser filmen. Så må man huske at dette ikke er en dokumentar, men en historie basert på virkelige hendelser. Filmskaperne har muligheten til å justere historien som det passer seg, sier Solberg.

– Fikk jævlig smell

Den avdøde fangen pådro seg malaria tidlig i fengselsoppholdet, noe som gjorde ham alvorlig syk og som var mye av bakgrunnen for at han bare ble sykere og sykere.

– Det er ingen tvil om at han fikk seg en jævlig smell av den malariaen. Og under rettssaken kjørte de jo på med medisiner som man nesten kan si at ikke engang var beregnet for mennesker. Han ble mye bedre etter at han sluttet med den medisineringen.

– Så hva synes du om at han er framstilt sånn i filmen, men tanke på at han selv ikke har muligheten til å forsvare seg?

– For familie og nære pårørendes del vil jeg si at det er betenkelig. Nei, kanskje ikke betenkelig, men leit. Men det er klart, denne saken har fått enormt mye fokus, og at det blir sånn i en film er naturlig. Det er ingenting i filmen som overrasker meg. Jeg skjønte, og visste jo også, at scenen der Tjostolv blir funnet død ville komme.

Til VG sier filmprodusent Asle Vatn i Friland film, som har laget «Mordene i Kongo», følgende om Tjostolv Molands lange sykdomsperiode i filmen:

– Det handler rett og slett om dramaturgiske grep vi har gjort for å fortelle vår historie. Det er også noe vi har kommunisert til familie og pårørende underveis, forteller han.

Mistenker «blafring med sedler»

– Hvem skjøt sjåføren Abedi Kasongo, tror du?

– Jeg tror at Tjostolv og Joshua ble tatt i et bakholdsangrep, at noen visste hva de holdt på med. Eller at de hadde blafret med litt for mye penger. Jeg tror ikke de sto bak attentatet på sjåføren. Til meg sa Tjostolv helt uoppfordret at det dummeste de gjorde var å ikke ta med seg mer enn en hagle, at de i så fall ville kommet seg ut av situasjonen, forteller han.

Molands onkel mener bestemt at han aldri direkte spurte sin nevø om han hadde skutt Kasongo.

– Nei, i en sånn situasjon ville han sagt nei, uansett. Men jeg tror som sagt at de blafret med for mye penger, sier han.

– Jeg tenkte «det var da som faen»

– Husker du hvordan du reagerte den dagen du fikk beskjed om at han hadde blitt funnet død på cella?

– Ja, jeg var på vei til Dagali da jeg fikk en telefon. Jeg tenkte «det var da som faen». Jeg hadde aldri trodd at det skulle ende sånn. Hele hendelsen var merkelig. Hvorfor skulle han ta livet sitt der nede når han hadde klart seg så lenge? spør Solberg, som etter hvert aksepterte Kripos sine forsikringer om at det var snakk om et selvdrap.

VG har også vært i kontakt med Tjostolv Molands mamma, Mathilde Moland, som ikke ønsker å kommentere hverken denne saken eller filmen «Mordene i Kongo».