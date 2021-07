JURYLEDER: Spike Lee møter pressen tirsdag. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Spike Lee: − Skulle ønske svarte ikke lenger ble jaktet som dyr

Den prestisjefylte festivalens jurypresident snakker åpenhjertig om rasisme, Netflix og Donald Trump på åpningen av filmfestivalen i Cannes.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Den ikoniske regissøren er festivalens aller første svarte jurypresident i dens 74 år lange historie.

I hans Oscar-nominerte «Do the Right Thing» («Gjør det rette» på norsk) fra 1989 blir rollefiguren Radio Raheem drept av politiet. På festivalåpningen i Frankrike tirsdag fikk Lee spørsmål om filmen.

– Jeg skrev den i 1988. Når du ser bror Eric Garner, når du ser kong George Floyd drept, lynsjet, så tenker jeg på Radio Raheem. Og du skulle tro og håpe at 30 jævla år senere, at svarte ikke lenger jaktes som dyr, svarte regissøren, ifølge Guardian.

RØD LØPER: Tirsdag kveld gikk Spike Lee på den røde løperen i Cannes sammen med jurymedlemmene Maggie Gyllenhaal (t.v.), Melanie Laurent og Jessica Hausner. Foto: Brynn Anderson / AP

Spike Lees film «Da 5 Bloods» endte sommeren 2020 opp på Netflix, etter at Filmfestivalen i Cannes ble avlyst på grunn av pandemien og den planlagte premieren der utgikk.

Cannesfestivalens toppsjef Thierry Frémaux kritiserte mandag Netflix flere festivaler for å ha åpnet opp for strømmetjenester uten strenge nok krav.

– Noen festivaler var først med å åpne dørene litt for vidt for mennesker som ikke er sikre på om de ønsker at kinofilm skal overleve, sa festivalsjefen ifølge Reuters.

Der er ikke Lee enig.

– Kino og strømmetjenester kan sameksistere. En gang i tiden tenkte man at TV kom til å drepe kino. Dette er ikke nytt. Alt er syklisk, sier jurylederen.

Derimot uttrykte han sterkere misnøye med USAs tidligere president, og satte ham i samme bås som Putin og Bolsonaro da han fikk spørsmål om anti-LBHT+-lovene i Georgia.

– Denne verdenen er drevet av gangstere: Agent Oransje, en fyr i Brasil og Putin. Det er det: De er gangstere. De har ingen moral eller skrupler. Det er verdenen vi lever i. Vi må synge ut mot gangstere som det, sier Lee.

På pressekonferansen var han iført en caps med påskriften 1619 som referer til året de første afrikanske slavene ble tvunget til Virginia.

Et tverrfaglig prosjekt for å belyse den delen av historien, The 1619 Project, ble igangsatt i 2019.

Cannes-festivalen har ikke vært uten kontroverser. I 1991 valgte de ettersøkte Roman Polanski som jurypresident og i 2011 ble det oppstyr da danske Lars von Trier sa han kunne forstå Hitler – noe som førte til at han ble kastet ut fra festivalen.

