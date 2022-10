HOLLYWOOD-KARRIERE: Den tidligere fotballspilleren på nivå 2 og 3 i Norge på 1980-tallet (Faaberg, Frigg og Strømsgodset), Rune Temte, gjør for tiden større karriere i Hollywood. Nå er han klar for nok en storsatsning, «Time Bandits», for Apple TV.

Rune Temte klar for storserie med «Friends»-stjerne

Den norske skuespilleren Rune Temte (56) stiger stadig høyere i verdi i Hollywood; nå dukker han opp i Apple TVs «Time Bandits» sammen med blant andre «Friends»-stjernen Lisa Kudrow (59).

Flere amerikanske medier, deriblant Deadline, skriver om den nye serien som er basert på det tidligere Monty Python-medlemmet Terry Gilliams film med samme navn fra 1981.

Rune Temte bekrefter selv nyheten overfor VG.

– Ja, det er gode nyheter dette. Og offisielt nå, selv om jeg har jobbet med prosjektet en stund, sier Temte.

Av kontraktsmessige årsaker kan han ikke si så mye om selve serien, hans egen rolle eller hvordan det har vært å jobbe med Lisa Kudrow.

– Men generelt er det selvsagt topp, gøy og utfordrende, som alltid, å jobbe med talentfulle mennesker på dette nivået, sier han.

Rune Temtes forrige store prosjekt var julefilmen «A Boy Called Christmas» på Netflix fjor, der han blant annet spilte mot Kirsten Wiig, Maggie Smith og Jimmy Broadbent.

Fra før kan Temte skilte med rollen som Bron-Char i «Captain Marvel» og roller i filmen om Eddie The Eagle og BBCs «The Last Kingdom».

Etter jul er han sentral i Nils Gaups «Sulis», som handler om gruveopprøret i Sulitjelma i 1907 og starten på den norske arbeiderbevegelsen.

Det er newzealandske Taiki Waititi som både har skrevet manus, er produsent og skal regissere minst to av «Time Bandits» foreløpig ti episoder. Ifølge Deadline har Waititis prosjekt vært inne til vurdering hos Apple TV siden 2019, men først nå fått klarsignal.

– Taika Waititi er jo helt fantastisk, og han og hans team er mer i vinden en noen gang, så vi krysser armer og ben for at komedien «Time Bandits» vil glede mange. Vi filmer på New Zealand, i Taikas hjemby, så det er «down under». Det går mot sommer her, og alle hjerter gleder seg, forteller en fornøyd Temte som legger til at han har mye på gang.

Ifølge pressemeldingen som blant andre Deadline siterer fra kommer det frem at rollefiguren til Rune Temte heter Bittelig.

«Time Bandits» handler om en unggutt som tilfeldigvis havner hos en gjeng tyver som reiser gjennom tid og rom for å stjele skatter.

Foruten Lisa Kudrow som Penelope møter vi også blant andre Kal-El Tuck, Charlyne Yi, Tadhg Murphy, Roger Jean Nsengiyumva, Kiera Thompson og Rachel House.